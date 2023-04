Sprzedał dwa skiny do CS:GO za ponad 2,1 mln zł

Ile można zapłacić za dwa elementy kosmetyczne do gry Couter-Strike:Global Offensive? Okazuje się, że ponad 2,1 mln zł.

Elementy kosmetyczne w grach nie są niczym nowym. Wielu twórców stawia na ten element w swoich produkcjach, ponieważ są łatwym źródłem zarobku. Gracze lubią się w jakiś sposób wyróżniać, więc skiny czy skórki kupują. Jednak w przypadku CS:GO niektóre elementy kosmetyczne osiągają wręcz kosmiczne ceny.

Dwa skiny za ponad 2,1 mln zł

Wiele skinów do broni w grze Counter-Strike: Global Offensive wartych jest tysiące dolarów. Jednak w ostatnich dniach doszło do jednej z najwyższych transakcji w historii tej gry. Nieznany kupiec zapłacił 500 tys. dolarów, czyli ponad 2,1 mln dolarów za dwa skiny do nożna oraz AK-47. Jeden z nich wyceniany był na prawie 1,7 mln zł.

Transakcja została przeprowadzona przez użytkownika o pseudonimie zipeL, który jest menadżerem platformy SkinBid, która służy właśnie do handlowania skinami. Jednak nie on był właścicielem skórek, a jego szef i założyciel SkinBid, czyli człowiek znany pod pseudonimem Luksusbums. Sprzedane zostały dwa skiny: AK-47 661 ST MW z czterema naklejkami Titan Holo (same naklejki są dużo warte) oraz Karambit #387 P1 WW.

I just completed the second largest trade in CS history! Sold these two on behalf of @Luksusbums



- #1 AK-47 661 ST MW with 4x Titan (Holo)

- Karambit #387 P1 in well-worn



The combined sale was +500,000$ pic.twitter.com/EbLyF2NaHq — zipeL🇩🇰 (@zipelCS) April 16, 2023

Sprzedawca początkowo nie określił, ile warty był każdy ze skinów osobno. Dopiero w późniejszym tweecie przyznał, że to AK-47 w dużej mierze odpowiadało za tak wysoką kwotę, bo było warte około 400 tys. dolarów, czyli prawie 1,7 mln zł. Według zipeLa to druga najwyższa transakcja w historii CS:GO.

Zobacz: Counter Strike 2 oficjalnie. To przełom dla fanów serii

Zobacz: Counter Strike 2 może trafić na smartfony

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: zipeL

Źródło tekstu: TechSpot