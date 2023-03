Counter Strike 2 może trafić na smartfony

Już samo pojawienie się Counter Strike'a 2 rozpatrywane jest jako sensacja, a tymczasem okazuje się, że tytuł ten może być nawet bardziej rewolucyjny niż dotąd zapowiedziano. Chodzi o wsparcie dla smartfonów.

Wiadomo, że silnik Source 2, na którym bazuje produkcja, ma natywne wsparcie dla mobilnych chipów graficznych, czego obrazowy przykład stanowi Dota Underlords. Ale poszlak jest znacznie, znacznie więcej.

Entuzjaści doszukali się w plikach konfiguracyjnej gry tajemniczych odniesień do zmiennej MOBILE, którym towarzyszy też adnotacja dotycząca metod kompresji tekstur.

Produkcje typowo pecetowe zazwyczaj wykorzystują w tym celu algorytm DXT, ale ten nie jest wspierany przez układy mobilne, co Valve z jakiegoś powodu podkreśla w zamieszczonym komentarzu.

These strings and console commands may simply be leftovers from other games, but they are not exist in Dota 2 or the Aperture Desk Job. But they do exist in Dota Underlords and Artifact (games that were actually developed with iOS and Android in mind). In addition, Source 2 has… https://t.co/tLFFNrDNZv