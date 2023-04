Netflix odpala nowy biznes. Na czele utytułowany menedżer

Netflix od jakiegoś czasu nieśmiało poczyna sobie na rynku gier. Zaczęło się od kilku produkcji na licencjach, np. Stranger Things, aby później serwis streamingowy udostępnił w ramach swojej usługi kilka gier mobilnych. Ale na tym nie koniec. Netflix chce stworzyć pełnoprawną grę AAA i zatrudnił do tego odpowiedniego człowieka.

O zatrudnieniu w Netflixie poinformował Joseph Staten. Zajmie on w firmie stanowisko Dyrektora Kreatywnego ds. Gier. Z tej okazji na własnym Twitterze pochwalił się nie tylko nową pracodawcą, ale też rozpoczęciem prac nad nową grą AAA. Ma to być produkcja multiplatformowa, stworzona na oryginalnej marce. Więcej szczegółów na razie nie znamy.

W tym miejscu możecie się zastanawiać, kim jest Joseph Staten? Jest to jeden z byłych deweloperów serii Halo zarówno w Bungie, jak i później w 343 Industries, więc na papierze wie, co zrobić, aby gra odniosła sukces. Przez wiele lat pracował też w gamingowym oddziale Microsoftu.

So today, I'm thrilled to announce that I've joined @Netflix Games as Creative Director for a brand-new AAA multiplatform game and original IP. Let's go! 2/2