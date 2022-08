DC idzie w ślady Marvela. Powstaje 10-letni plan

Warner Bros. chce iść w ślady Marvela. W firmie został powołany zespół, który ma przygotować 10-letni plan wydawania filmów z bohaterami DC Comics.

Fani superbohaterskiego kina nie powinni mieć żadnych wątpliwości, kto wychodzi obronną ręką w tym segmencie rozrywkowego świata. Chociaż można narzekać na ostatnie filmy i seriale Marvela, to DC Comics nawet nie zbliżyło się poziomem do swojego rywala. Kilka rzeczy im się udało, ale od początku w świecie Supermana panuje wielki chaos. Pod rządami nowego szefa — Davida Zaslava — ma to się zmienić.

DC idzie w ślady Marvela

Chociaż DC Comics to ogromny atut w rękach Warner Bros. Discovery, to do tej pory nie był odpowiednio wykorzystywany. Nowy szef chce to zmienić. Dlatego powołał specjalny zespół, który będzie zajmował się tylko filmami i potencjalnie serialami w uniwersum DC. Celem jest stworzenie 10-letniego planu wydawniczego.

Zrobiliśmy reset i zreorganizowaliśmy biznes nasz. Teraz powstanie zespół skupiający się tylko na DC, który stworzy z 10-letni plan. Będzie miał podobną strukturę do tej, którą Alan Horne i Bob Iger bardzo skutecznie stworzyli z Kevinem Feige w Disneyu. Uważamy, że z DC moglibyśmy zbudować długoterminowy, znacznie bardziej zrównoważony biznes, a w ramach tego skupimy się na jakości. Nie wydamy żadnego filmu, zanim nie będzie gotowy...

- powiedział David Zaslav, szef Warner Bros. Discovery.

Nie oznacza to, że dotychczasowe projekty zostaną całkowicie porzucone. Firma cały czas ma w planach wydanie Flasha (pomimo kontrowersji związanych z Ezrą Millerem), Black Adama oraz drugiej części Shazama. W planach jest też Aquaman 2 oraz kontynuacja Jokera z Joaquinem Phoenixem i Lady Gagą w głównych rolach, bo to przecież też DC Comics, chociaż niezwiązane z pozostałymi tytułami.

