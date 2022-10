Nowy Ant-Man na pierwszym trailerze. Kang w pełnej krasie

Film Ant-Man and The Wasp: Quantumania doczekał się pierwszego trailera, a na nim możemy w pełnej krasie zobaczyć głównego złoczyńcę tej sagi, czyli Kanga Zdobywcę.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania to kolejny film Marvela, który po drugiej części Czarnej Pantery trafi na kinowe ekrany. Premiera zaplanowana jest na 17 lutego 2023 roku. Od dawna wiemy, że będzie to obraz bardzo ważny dla całych wydarzeń w świecie Marvela, bo chociaż Kanga mieliśmy już okazję widzieć w serialu Loki, to teraz poznamy jego gorszą, bardziej złowieszczą wersję.

Trailer Ant-Man and The Wasp: Quantumania

W nocy Marvel opublikował oficjalny trailer filmu Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Na nim po raz pierwszy możemy zobaczyć Kanga Zdobywcę, czyli złą wersję tej postaci. Co prawda ten był pokazywany już na Comic-Conie, ale tylko dla wybranych widzów.

To na tyle ważne, że to właśnie Kang przejmuje po Thanosie rolę głównego złoczyńcy w nadchodzących filmach. Bohaterowie nie będą się z nim mierzyć w każdym filmie, to jest oczywiste, ale wszystkie będą ostatecznie prowadzić do starcia ze Zdobywcą. Jeden z ostatnich filmów tej sagi, to przecież Avengers: The Kang Dynasty, po którym nastąpi jeszcze Avengers: Secret Wars. Właśnie dlatego warto dokładniej przyglądać się złoczyńcy, w którego wciela się Jonathan Majors.

Zobacz: Ukryte wiadomości w materiałach z Silent Hill. Mrożą krew w żyłach

Zobacz: Resident Evil 4 Remake na pierwszym gameplayu. Wygląda świetnie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marvel/Disney