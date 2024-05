Ważna zmiana w PlayStation. Gracze na pewno ją odczują

PlayStation ma doczekało się nowego kierownictwa. Dwójka nowych prezesów zastąpi na tym stanowisku Jima Ryana.

Od 2019 roku PlayStation rozwijało się pod okiem Jima Ryana, pełniącym obowiązki prezesa gamingowego oddziału Sony. Pod koniec 2023 roku ogłosił on jednak plan ustąpienia ze stanowiska. Firma Sony właśnie ogłosiła, kto go zastąpi.

PlayStation ma nowych prezesów

Okazuje się, że potrzebna będzie do tego nie jedna, a dwie osoby. Konkretnie będą to Hermen Hulst oraz Hideaki Nishino. Pierwszy z nich oficjalnie przejmie rolę CEO SIE Studio Business Group, natomiast drugi CEO SIE Platform Business Group.

Hermen Hulst dotychczas stał na czele PlayStation Studios, do której to jednostki przeszedł prosto z Guerilla Games. W ramach awansu swojej nowej roli w dalszym ciągu będzie nadzorował rozwój marek własnych PlayStation, takich jak m.in. Horizon czy God of War.

Hideaki Nishino ma natomiast odpowiadać za rozwój PlayStation jako platformy. Mowa więc zarówno o planach dotyczących samych konsol, ale także współpracy ze studiami zewnętrznymi oraz bieżącymi działaniami o charakterze operacyjnym, a więc m.in. sprzedażą i marketingiem.

Zmiany personalne na stanowiskach odpowiedzialnych za wszystkie kluczowe dla marki decyzje z pewnością będzie odczuwalna także dla graczy. O tym w jaki sposób oraz jak wyglądają plany nowego kierownictwa wobec PlayStation mamy dowiedzieć się jeszcze w tym miesiącu.

