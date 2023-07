Netflix wygrał. Użytkownicy klną, ale płacą dalej

Netflix udostępnił najnowsze dane na temat liczby subskrybentów. Walka z dzieleniem haseł przyniosła pozytywne efekty.

Decyzja Netfliksa o rozpoczęciu szeroko zakrojonej walki z procederem dzielenia haseł nie została przyjęta przez użytkowników ciepło. W sieci pojawiła się masa negatywnych komentarzy, groźby porzucenia subskrypcji, jeśli nagle będzie trzeba więcej za nią płacić i liczne uszczypliwości ze strony konkurencji. Ale kierownictwa platformy bynajmniej to nie zniechęciło i kontrowersyjne zmiany weszły w życie.

Netflix ze wzrostem liczby subskrybentów. Walka z dzieleniem haseł przynosi efekty

Efekt? Pewnie wiele osób spodziewało się, że tak niepopularny krok odbije się władzom Netfliksa czkawką. Tymczasem według opublikowanego właśnie raportu finansowego, firma po raz pierwszy od wielu miesięcy odnotowała wzrost liczby subskrybentów. Szach-mat, malkontenci!

W liczbach wygląda to tak, że w II kwartale 2023 Netfliksowi przybyło 5,9 milionów subskrybentów na całym świecie, z czego 1,17 miliona stanowią użytkownicy tylko z USA i Kanady. Można śmiało stwierdzić, że decyzja o walce z dzieleniem haseł okazała się dużym sukcesem.

Co to oznacza dla użytkowników platformy? Przede wszystkim to, że nie należy się spodziewać wycofania niepopularnej decyzji; na pewno nie w najbliższym czasie. Ale są też pozytywy. Jako że wzrost liczby subskrybentów sam w sobie przyniósł platformie wyraźny wzrost przychodów, nie trzeba się póki co obawiać wyraźnego skoku cen poszczególnych planów. W efekcie Netflix pozostanie jednym z najdroższych serwisów streamingowym na rynku, ale przynajmniej nie będzie jeszcze droższy!

Zobacz: Netflix na 3 lata za 120 zł? Zapnij pasy, bo to dopiero początek

Zobacz: Netflix znów podnosi ceny, w dodatku srogo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Fabio Principe / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Netflix, The Verge