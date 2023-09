Unity rezygnuje z kontrowersyjnych zmian. Deweloperzy wygrali

Unity wycofuje z kontrowersyjnych zmian, które wywołały ogromny sprzeciw deweloperów. Nowy cennik jest dużo rozsądniejszy.

Twórcy popularnego silnika Unity zapowiedzieli zmiany, które miały dotyczyć wszystkich deweloperów korzystających z ich narzędzia. Nowy cennik wywołał ogromne kontrowersje, bo między innymi zakładał opłaty za każdą instalację gry i to także te w przeszłości, przed wprowadzeniem zmian. Na szczęście Unity postanowiło się z tego wycofać. Nowe opłaty nie są aż tak agresywne.

Unity zmienia cennik

Nowy cennik Unity nadal wprowadza podwyżki dla deweloperów, ale już nie tak drastyczne, jak w pierwotnej wersji. Przede wszystkim plan Unity Personal pozostanie bezpłaty i nie będą pobierane opłaty za każdą instalację. Dopiero po osiągnięciu przychodów na poziomie 200 tys. dolarów będzie konieczność przesiadki na wyższy, płatny plan.

Poza tym opłaty nie będą dotyczyć gier, które w ostatnich 12 miesiącach nie zarobiły 1 mln dolarów. Unity nie będzie też pobierać kasy za wcześniejsze instalacje, a deweloperzy korzystający z planów Pro i Enterprise będą zobowiązania do płacenia za każdą instalację tylko w przypadku korzystania z silnika Unity LTS, który zostanie wydany w 2024 roku. Co ważne, nikt nie będzie nikogo zmuszał do przejścia na nowy silnik.

Wreszcie deweloperzy, których będą obowiązywały nowe zasady, będą mogli wybrać sposób rozliczania się z Unity. Do wyboru będą mieli albo 2,5 proc. od przychodów, albo kwota zależna od przyrostu graczy. Wybór będzie należał do samych twórców i mogą wybrać system dla nich korzystniejszy.

