Steam bije kolejny rekord. Konkurencja może zazdrościć?

Steam pobił kolejny rekord w liczbie jednocześnie zalogowanych użytkowników. Pomogła w tym jesienna wyprzedaż gier.

Steam to dzisiaj prawdopodobnie wciąż największa platforma z grami na PC-ty. Przez długie lata była to tak naprawdę jedyna platforma tego typu, a dopiero z czasem zaczęły powstawać alternatywy w postaci Origin, GOG lub Epic Games Store. Ta konkurencja nie przeszkadza jednak Valve w biciu kolejnych rekordów.

Steam z rekordem zalogowanych użytkowników

Dokładnie 29 listopada Steam pobił swój rekord jednocześnie zalogowanych użytkowników. Tego dnia do aplikacji zalogowanych było w tym samym czasie aż 27,385,025 osób. To wynik o kilkaset tysięcy lepszy od dotychczasowego rekordu, który wynosił 26,9 mln. Bez wątpienia spora w tym zasługa jesiennej wyprzedaży, która trwa od kilku dni i zakończy się 1 grudnia. Co ważne, chodzi jedynie o zalogowanych użytkowników, a nie to, ilu z nich w danym momencie w coś grało.

W tym momencie najpopularniejsze gry na Steamie to:

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

PUBG: Battlegrounds

Apex Legends

Team Fortress 2

MIR4

New World

Halo Infinite

Grand Theft Auto V

Epic Games Store, Origin, Ubisoft Connect czy GOG mogą tylko marzyć o podobnych wynikach. Jednocześnie Steam nie może się równać z League of Legends, bowiem Riot Games pochwaliło się aż 180 mln unikalnych sesji w ciągu jednego miesiąca we wszystkich grach ze świata Runeterry. Imponujący wynik.

Źródło zdjęć: Steam

Źródło tekstu: TechPowerUp