Powstaje nowe MMORPG, tym razem w uniwersum Marvela

Studio Dimensional Ink pracuje nad nową grą MMORPG. Ta będzie osadzona w uniwersum Marvela.

Z dokumentów firmy Enad Global 7 wynika, że właśnie trwają prace nad nową grą MMORPG, która będzie osadzona w uniwersum Marvela. Za produkcję odpowiada Dimensional Ink, które jest częścią Daybreak Game Company. Studio ma na swoim koncie między innymi DC Universe Online.

MMORPG w świecie Marvela

Z dokumentu dowiadujemy się, że MMORPG w świecie Marvela to jeszcze niezapowiedziana gra AAA. Jest to projekt długoterminowy, ale nie znamy dokładnej daty premiery. Prawdopodobnie musimy przygotować się na wiele miesięcy czekania choćby na pierwsze, oficjalne informacje na temat gry.

Jednocześnie warto przypomnieć wywiad z Jackiem Emmertem, który już w 2020 roku przyznał, że pracują nad nową grą, ale nie chciał wtedy zdradzić żadnych szczegółów. To może oznaczać, że czas oczekiwania może być krótszy, niż nam się wydaje. Tak naprawdę musimy przyznać, że wiemy, że nic nie wiemy.

Zresztą to właśnie Jack Emmert stoi podobno na czele zespołu odpowiedzialnego za grę. Ten pracował między innymi przy City of Heros, a także dowodził zespołem odpowiedzialnym za DC Universe Online. Gra powstaje w studiu w Austin. Emmert wielokrotnie podkreślał, że jest fanem produkcji free2play, więc jest spora szansa, że nowe MMORPG również postawi na ten model biznesowy.

To już kolejna gra w świecie Marvela, nad którą trwają aktualnie prace. Do listy można dopisać Midnight Suns, nowego Spider-Mana oraz Wolverine'a. Z kolei niedawno na sklepowe półki trafiły Marvel's Avengers oraz Marvel's Guardians of the Galaxy. To tylko pokazuje, jak filmowe uniwersum mocno wpływa na popularność superbohaterów.

