Nowy trailer STALKER 2 . Tyle gameplayu jeszcze nie widzieliśmy

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że premiera STALKER 2 została przesunięta na początek 2024 roku. Dzisiaj twórcy uraczyli nas nowym trailerem.

STALKER 2 pierwotnie miał zadebiutować pod koniec 2022 roku, ale atak Rosji na Ukrainę mocno pokrzyżował plany twórców. Ci zmuszeni byli do pracy w warunkach wojny. Mówiło się nawet o przeniesieniu studia do Pragi. To wszystko znacząco opóźniło prace. Wiemy już, że gra trafi do graczy na początku 2024 roku, a teraz dostaliśmy nowy trailer.

Trailer STALKER 2

Najnowszy trailer STALKER 2, opublikowany przy okazji targów Gamescom 2023 w niemieckiej Kolonii, prezentuje prawdopodobnie największe fragmenty gameplayu, jakie mieliśmy okazję zobaczyć. Nie ma tutaj wielu cutscenek. W zdecydowanej większości materiał wygląda po prostu jak pocięte fragmenty rozgrywki.

Niestety, gra nie prezentuje się już tak dobrze, jak na wcześniejszych materiałach. Nie zrozumcie mnie źle, to nadal solidnie prezentująca się produkcja, która wygląda jak inne gry z podobnego gatunku (np. Dying Light 2). Jednak wcześniejsze materiały miały jednak zauważalnie wyższą jakość. Nie zmienia to faktu, że na STALKER 2 mocno czekam. To jednak z tych gier, w którą bardzo chce zagrać.

