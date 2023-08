Epic Games Store ma prezent dla graczy. Tym razem tylko jeden

Epic Games Store kontynuuje swoją cotygodniową tradycję i ponownie rozdaje użytkownikom sklepu prezenty. Zwykle można liczyć na dwie darmowe gry, lecz tym razem platforma oferuje wyłącznie jeden tytuł.

Epic Games Store ponownie otwiera wór z prezentami dla graczy. Zwykle możemy spodziewać się dwóch darmowych produkcji dla użytkowników platformy, jednak tym razem będziemy musieli zadowolić się tylko jedną. Warto jednak przypomnieć, że w zeszłym tygodniu do odebrania była mroczna gra RPG Black Book z akcją umiejscowioną w świecie słowiańskich mitów oraz prosta platformówka Dodo Peak.

Homeworld: Deserts of Kharak za darmo w Epic Games Store

W tym tygodniu możemy liczyć wyłącznie na jedną darmową produkcję od sklepu Epic Games Store. Jest to gra Homeworld: Deserts of Kharak z gatunku strategii czasu rzeczywistego, za którą odpowiada Blackbird Interactive, czyli studio założone przez weteranów Homeworld i Company of Heroes.

Gracze zostają przeniesieni na pustynię Kharak, gdzie odkryto anomalię zlokalizowaną na głębokim południu. Na miejsce wyrusza ekspedycja, jednak sprawy się komplikują. W grze przejmiemy kontrolę nad flotą potężnych pojazdów naziemnych i powietrznych – od zwinnych i lekkich pojazdów bojowych po masywne i ciężkie krążowniki, które pomogą nam ujarzmić pustynię.

Homeworld: Deserts of Kharak dostępne jest do odebrania już dzisiaj od godziny 17:00. Od razu wiadomo, na co możemy liczyć w przyszłym tygodniu. W następny czwartek na platformie Epic Games Store bezpłatnie będziemy mogli odebrać produkcję Cave Story+.

Źródło zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Epic Games Store