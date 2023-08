Epic Games Store rozdaje gry. Nie zabraknie słowiańskich klimatów

Epic Games Store aktualizuje swoją ofertę, w związku z czym już dzisiaj pojawią się nowe gry do odebrania zupełnie za darmo. W tym tygodniu nie zabraknie słowiańskich klimatów.

Jak co tydzień Epic Games Store rozdaje darmowe gry dla wszystkich użytkowników platformy. Nie zawsze są to produkcje AAA, lecz nawet widząc 50 groszy na podłodze, warto się po nie schylić. Przez cały ostatni tydzień można było odebrać jednego z przedstawicieli flagowej serii studia Paradox. Mowa tu oczywiście o Europa Universalis IV. Drugą produkcją była gra detektywistyczna Orwell: Keeping an Eye on You, w której trzeba było prześwietlić obywateli, by rozbić grupę terrorystyczną.

Black Book i Dodo Peak

W tym tygodniu do odebrania na platformie Epic Games Store ponownie będą dwie gry. Pierwszą z nich jest Black Book, czyli mroczna gra przygodowa RPG, osadzona w świecie mitów i wierzeń dawnych Słowian. W rozgrywce wcielimy się w młodą czarodziejkę, która postanowiła zgłębić czarną magię. Po drodze poznamy wiele potężnych zaklęć, które pomogą pokonać każdego wroga. W ciekawy sposób została rozwiązana tutaj kwestia walki. Starcia odbywają się w systemie karcianym.

Drugim darmowym tytułem od sklepu Epic Games Store jest Dodo Peak, czyli nieskomplikowana w swoich mechanikach platformówka. Gra może w szczególności przypaść do gustu młodszym graczom. Tutaj naszym celem jest pokonanie trasy najeżonej niebezpieczeństwami. Sterujemy dużym ptakiem Dodo i musimy uratować swoich podopiecznych, unikając przy tym węży.

Zarówno Black Book, jak i Dodo Peak można odebrać już dzisiaj 17 sierpnia od godziny 17:00 na platformie Epic Games Store.

Zobacz: Starfield. Szykuj miejsce na dysku, bo gra jest ogromna

Zobacz: Polsat Box daje nawet rok telewizji za darmo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: 123