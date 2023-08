Polsat Box daje nawet rok telewizji za darmo

Telewizja nawet 12 miesięcy bez opłat na start to nowa promocja w Polsat Box. Dotyczy ona telewizji satelitarnej, kablowej IPTV oraz internetowej z dekoderem.

Telewizja Polsat Box daje dostęp do rozrywki dla całej rodziny, zapewniając bogaty zestaw kanałów telewizyjnych, największych wydarzeń sportowych, filmów i seriali, treści rozrywkowych i programów informacyjnych oraz dla dzieci, a także kanałów w jakości 4K. Nowa promocja Polsat Box to szczególna okazja do skorzystania z tego wszystkiego w atrakcyjnej ofercie z umową na 24 miesiące:

12 miesięcy bez opłat za pakiet S dostępny w technologiach satelitarnej i kablowej IPTV, a w nim 55 kanałów TV, w tym kanały tematyczne Telewizji Polsat, ogólnodostępne oraz 5 kanałów w jakości 4K. W drugim roku cena pakietu wyniesie 30 zł miesięcznie.

3 miesiące bez opłat za wyższe pakiety: M (77 kanałów TV, cena od 4 miesiąca – 40 zł/mies.), M Sport (83 kanały, cena od 4 miesiąca – 70 zł/mies.) oraz L (136 kanałów, cena od 4 miesiąca – 70 zł/mies.).

Każdy z pakietów podstawowych można wybrać w wariancie z Disney+, który w ramach promocji jest dostępny przez rok w prezencie. Opłata za serwis w drugim roku umowy wyniesie 28,99 zł miesięcznie.

Telewizja internetowa pakiet WYGODNY

Promocja 12 miesięcy bez opłat obejmuje także pakiet WYGODNY w ofercie telewizji internetowej z dekoderem z 33 kanałami TV (od 13 miesiąca 30 zł/mies.), a 3 miesiące bez opłat – pozostałe pakiety podstawowe w tej ofercie: KOMFORTOWY (50 kanałów, cena od 4 miesiąca to 40 zł/mies.) i BOGATY (99 kanałów, cena od 4 miesiąca to 70 zł/mies.).

Oferta dostępna jest w różnych technologiach i różnych wariantach, także z usługą Disney+ oferującą największe produkcje, głośne premiery, hity filmowe i seriale oryginalne od Disneya, Pixara, Marvela, National Geographic, ze świata Gwiezdnych Wojen oraz treści rozrywkowe pod marką Star. To wszystko klienci mogą oglądać za pośrednictwem nowoczesnych dekoderów Polsat Box 4K, które umożliwiają odbiór kanałów i treści w jakości 4K oraz zapewniają dostęp do serwisów Polsat Box Go i Disney+, a także funkcji zatrzymywania, przewijania i odtwarzania wybranych programów nawet do 7 dni od ich emisji.

