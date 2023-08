Polsat Box Go teraz za 30 zł na cały rok, ale z reklamami

Polsat Box Go ma nowy pakiet o nazwie Start. Można go mieć na cały rok za jedyne 30 zł, ale z reklamami. W pakiecie dostęp do ponad 40 tysięcy godzin ulubionych seriali, reality shows, rozrywki i wielu nowości z ponad 20 kanałów Telewizji Polsat.

Z końcem sierpnia zakończy działalność serwis Polsat Go. Wszyscy dotychczasowi użytkownicy Polsat Go dostaną darmowy dostęp na 2 miesiące do nowego pakietu Start w serwisie Polsat Box Go. Operator zapowiedział, że otrzymają oni informację o tym, jak w prosty i szybki sposób z tego skorzystać.

Chcemy skupić się na produkcji kontentu. Zdecydowaliśmy się wyłączyć Polsat Go, a nasze treści będą oferowane m.in. w nowym pakiecie Polsat Box Go Start w modelu subskrypcyjno-reklamowym – niska, promocyjna opłata 30 zł za cały rok i niewielka liczba reklam. Jest to zgodne z aktualnym trendem na rynku streamingu.

– powiedział Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat

Zdecydowaliśmy, że jako Grupa chcemy rozwijać jeden serwis streamingowy – Polsat Box Go. Obok pakietów Polsat Box Go Premium i Sport wprowadzamy nowy, unikalny pakiet streamingowy na polskim rynku – Polsat Box Go Start za zaledwie 30 zł za cały rok, czyli 2,5 zł miesięcznie. W jednym pakiecie dajemy dostęp do ponad 40 tysięcy godzin ulubionych, kultowych seriali, szalonych i gorących reality shows i hitowej rozrywki. Można oglądać łatwo, miło i przyjemnie co, gdzie, kiedy, jak się chce na dowolnym urządzeniu.

– powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus

Wszyscy, którzy mieli konta w Polsat Go, dostaną w Polsat Box Go dostęp za darmo na 2 miesiące dostęp właśnie do pakietu Start. I każdy będzie mógł zamówić dostęp na kolejnych 12 miesięcy za 30 zł za cały rok (czyli 2,5 zł miesięcznie).

Trzy pakiety w Polsat Box Go

Polsat Box Go Start to pakiet, w którym dzięki niewielkiej liczbie reklam widz ma zyskać w atrakcyjnej, promocyjnej cenie 30 zł za cały rok dostęp do ponad 40 tysięcy godzin seriali, reality shows, rozrywki i wielu nowości. Polsat Box Go Premium (w promocji 30 zł za 30 dni) to z kolei dostęp do ponad 100 kanałów telewizyjnych, seriale premium i filmy, w tym premiery kinowe. Pakiet Polsat Box Go Sport (w promocji 40 zł za 30 dni) oferuje 20 kanałów sportowych oraz rozgrywki i imprezy sportowe z Polski i całego świata.

Pakiet Polsat Box Go Start obejmuje:

ponad 40 tysięcy godzin seriali, rozrywki, informacji, które można oglądać, gdzie i kiedy się chce na wybranym urządzeniu,

najnowsze tytuły produkowane dla ponad 20 kanałów Telewizji Polsat, między innymi Polsatu, Czwórki, Szóstki, Polsat News, Polsat Play, Polsat Cafe, Fokus TV, Eski TV czy Polsat Seriale.

Wybrane seriale i programy w Polsat Box Go Start:

ulubione seriale – „Przyjaciółki”, „Wotum nieufności”, „Matka”, „Lulu”, „Pierwsza miłość”, „Kowalscy kontra Kowalscy”,

kultowe seriale – „Świat według Kiepskich”, „Włatcy Móch”,

seriale z życia wzięte – „Gliniarze”, „Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny”, „Policjantki i policjanci”, „Chłopaki do wzięcia”,

hitowa rozrywka – „Love Island. Wyspa miłości”, „Farma”, „Nasz nowy dom” „Twoja twarz brzmi znajomo”,

nowości – „Temptation Island. Wyspa pokus”, „The Real Housewives. Żony Warszawy”, “Doda. Dream Show”, “Para do Gara. Ona mówi, on gotuje”.

Wśród nowoczesnych rozwiązań technologicznych są między innymi:

follow me content – zawsze można oglądać od momentu, w którym się skończyło, na dowolnym urządzeniu,

– zawsze można oglądać od momentu, w którym się skończyło, na dowolnym urządzeniu, download – pobieranie na urządzenie i oglądanie offline,

– pobieranie na urządzenie i oglądanie offline, timeshift i startover – można cofać i przewijaj programy.

Polsat Box Go jest dostępny przez stronę internetową polsatboxgo.pl lub aplikację na Android, iOS i Harmony OS, wybrane Smart TV, Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV oraz dekodery. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay, umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu na przykład na ekran telewizora.

