Starfield. Szykuj miejsce na dysku, bo gra jest ogromna

Czekasz na premierę Starfield? Lepiej powoli szykuj miejsce na dysku, bo gra jest ogromna. Już wiemy, ile będzie zajmować miejsca.

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że Starfield będzie produkcją ogromną. Zapowiedzi twórców są bardzo obiecujące, ale wiadomo, że to Bethesda, więc należy do nich podchodzić z dystansem. Nie zmienia to faktu, że gra będzie potrzebowała mnóstwo miejsca na dysku. Wiemy, ile dokładnie.

Starfield, a miejsce na dysku

Okazuje się, że Starfield w wersji na PC zajmie prawie 140 GB miejsca na dysku. Dokładna liczba to 139,84 GB. Nieco mniej wolnej przestrzeni będą potrzebować posiadacze Xboxów. W przypadku konsol mowa o 126,1 GB, chociaż nie wiemy, czy chodzi o Xbox Series X, czy też Series S (prawdopodobnie jednak tę mocniejszą wersję).

Dla porównania Skyrim w wersji Anniversary Edition potrzebuje zaledwie 12 GB miejsca na dysku, a Fallout 4 około 40 GB (bez tekstur w wysokiej rozdzielczości). Z kolei ostatnia tak duża gra Bethesdy, czyli Fallout 76, potrzebuje około 80 GB przestrzeni. To pokazuje, jak cały czas rosną rozmiary gier. Dobrze, że dyski — w tym także SSD — są coraz tańsze.

Starfield zadebiutuje 6 września w wersji na PC oraz konsole Xbox. Gra w dniu premiery będzie od razu dostępna w Xbox Game Pass.

Zobacz: Jesteś fanem Starfield? To procesor i karta graficzna dla Ciebie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Bethesda

Źródło tekstu: KitGuru