SpellForce: Conquest of Eo oficjalnie. Klasyk powraca w innym wydaniu

Już dzisiaj do sprzedaży trafia kolejna gra ze świata SpellForce. Jednak Conquest of Eo odbiega swoją konwencją od reszty tytułów z serii. Czy również znajdzie swoją niszę?

Może ciężko w to uwierzyć, ale seria SpellForce w tym roku kończy równe 20 lat. Zakon Świtu został zaprezentowany po raz pierwszy 28 listopada 2003 roku, a od tego czasu seria przeszła naprawdę długą drogę. Firma przez długi czas zajmowała się tworzeniem rozszerzeń do dwóch pierwszych części. Świadczy o tym fakt, że SpellForce 2 został wydany w 2006 roku, a SpellForce 3 dopiero w 2017. Teraz producent wypuścił kolejną grę z uniwersum, lecz utrzymaną w nieco innym klimacie.

SpellForce: Conquest of Eo trafia do sprzedaży

Już od dziś, czyli 3 lutego 2023 roku dostępna w sprzedaży jest nowa gra z uniwersum SpellForce. Mowa tu o Conquest of Eo, która jest czymś innym od tego, do czego przez dekady przyzwyczaiła nas seria. Teraz zamiast grupy kilku postaci uwikłanej w zawiłą przygodę, przyjdzie nam się wcielić w przywódcę całego królestw w projekcie łączącym ze sobą dwa światy: RTS i RPG. Rozgrywka odbywa się tutaj w systemie turowym. Co samo w sobie byłoby rewolucją w rozgrywce. Tutaj dochodzi jednak całkowita zmiana koncepcji, która jest ryzykownym ruchem, bo może nie podpaść wieloletnim fanom serii.

SpellForce: Conquest of Eo oferuje unikalną rozgrywkę, łączącą elementy strategii 4X, RPGów i turowych walk taktycznych. Mobilna baza operacyjna w postaci wieży maga i wyczerpujące się zasoby zmuszają graczy do ciągłego ruchu, zapobiegając stagnacji, która może wystąpić w późnej fazie rozgrywki w innych tytułach 4X.

Gra dostępna jest w sprzedaży już teraz na platformach Steam, Epic Games Store i GOG w promocyjnej cenie 111,19 złotych.

