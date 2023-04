GRID Legends oraz inne hity na majówkę w PlayStation Plus

Sony Interactive Entertainment przedstawiło listę gier, które trafią do PlayStation Plus już za kilka dni. W ofercie znajdzie się między innymi kultowy GRID Legends.

Przed nami nowy miesiąc, co oznacza również nową ofertę gier w PlayStation Plus. Wszyscy aktywni subskrybenci będą mogli pobrać trzy gry na platformy PlayStation 4 i PlayStation 5. Dostępne one będą dla wszystkich abonentów od 2 maja do 5 czerwca 2023 roku.

GRID Legends

GRID Legends to gra wyścigowa, która łączy nieprzewidywalność i adrenalinę sportów motorowych z wciągającą narracją oraz niezwykłą różnorodnością dostępnych tras i rodzajów wyścigów.

Chivalry 2

Chivalry 2 pozwoli graczom doświadczyć średniowiecznego pola bitwy z perspektywy pierwszej osoby. Ten sieciowy slasher jest inspirowany epickimi bitwami, w których gracze zostają wciągnięci w akcję najbardziej ikonicznych momentu epoki.

Descenders

Descenders to pełna adrenaliny gra o rowerach zjazdowych, zawierająca zaawansowany system fizyki, pozwalający kontrolować każdy ruch rowerzysty. Gracze za każdym razem zmierzą się z nowymi wyzwaniami - przeszkodami, zboczami i wzgórzami, które są generowanie proceduralnie na każdym poziomie.

Źródło zdjęć: Joeri Mostmans / Shutterstock.com, Sony

Źródło tekstu: Sony