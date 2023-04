Epic Games Store. Dwie darmowe gry do odebrania już dziś

Epic Games Store w tym tygodniu również rozpieszcza graczy i już dzisiaj do odebrania będą dwie nowe gry wideo. Kto nie odebrał poprzednich, ten powinien się pośpieszyć.

Dzisiaj mamy czwartek, więc zgodnie z tradycją Epic Games Store udostępnia za darmo dwie gry. W zeszłym tygodniu bezpłatnie można było zagrać w dwie relaksujące produkcje. W Beyond Blue możemy się wcielić w nurka i jego oczami zwiedzać świat podwodnej flory i fauny. Z kolei drugą grą była niezależna platformówka Never Alone, oparta w całości na wierzeniach rdzennych mieszkańców Alaski.

Breathedge i Poker Club za darmo w Epic Games Store

Już dzisiaj na platformie Epic Games Store do odebrania będzie gra Breathedge, która zabierze gracza na przygodę po kosmosie i nieznanych planetach. W grze przyjdzie nam się wcielić w astronautę, którego jedynym towarzyszem jest... kurczak. Z kolei stawka jest bardzo wysoka, bo chodzi w niej o przeżycie, choć sama rozgrywka jest z lekkim przymrużeniem oka i można w niej napotkać treści humorystyczne.

Druga darmowa gra spodoba się wszystkim miłośnikom pokera i gier karcianych. To Poker Club, czyli produkcja, która pozwoli nam wirtualnie zmierzyć się z innymi graczami. Nie trzeba jednak być zatwardziałym pokerzystą, by świetnie bawić się w tej produkcji. Osoby, które dopiero planują rozpocząć swoją przygodę z pokerem, mogą tu nabrać doświadczenia. W grze znajdziemy wiele trybów turniejowych Texas Hold'em, w tym formaty freezeout, shootout, super-turbo, bounties i nie tylko.

