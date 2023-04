GTA 6 już lada chwila? Jest taka szansa

GTA 6 wkrótce zostanie oficjalnie zapowiedziane. Tak wynika z najnowszych plotek.

Od premiery GTA V minęło już prawie 10 lat. Gra trafiła do sprzedaży 17 września 2013 roku. Jak dzisiaj pamiętam, jak 2 lata później odbierałem z Paczkomatu swoją kopię w wersji na PC (tyle trzeba było czekać na wydanie na komputery).

Gra trafiła w sumie na trzy generacje konsol, co stało się źródłem wielu żartów, ale też narzekań graczy. Na szczęście kolejna odsłona jest już za rogiem, a tak przynajmniej wynika z najnowszych plotek.

Za chwilę zapowiedź GTA 6?

Wiemy, że GTA 6 powstaje i to już od dłuższego czasu. Najpierw dowiedzieliśmy się tego za sprawą ogromnego wycieku, który pokazał nam fragmenty rozgrywki z wczesnej wersji produkcji, a później za sprawą słów pracowników Take Two Interactive. Wobec kradzieży plików nie mieli on większego wyboru i po prostu potwierdzili, że prace nad grą rzeczywiście trwają. Jednak od tamtego czasu trwa cisza.

Wiele osób liczyło, że niedługo twórcy pokażą jakieś materiały, nie mówiąc już o ujawnieniu daty premiery. Według najnowszych plotek stanie się to już za chwilę. Pogłoski sugerują, że na konferencji z inwestorami, która zaplanowana jest na 17 maja, dowiemy się więcej na temat GTA 6. Nie wiadomo, czy poznamy datę premiery, ale coś ma być na rzeczy. To oczywiście plotka, więc warto zachować pewien dystans.

Z kolei znany insider, który wielokrotnie informował o nowościach związanych z serią Grand Theft Auto — Tenz2 — ujawnił, że w tym roku doczekamy się pierwszych materiałów z gry, np. trailera. Doskonałą okazją ku temu wydaje się 10-lecie GTA V, które — jak już ustaliliśmy wcześniej — będzie miało miejsce we wrześniu. Nie zmienia to faktu, że premiera gry to prawdopodobnie dopiero rok 2024, a być może nawet 2025.

