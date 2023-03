GTA 6 nadchodzi, ale nieprędko. Wyciekła data premiery

Gracze cały czas czekają na oficjalne informacje na temat GTA 6. Jeszcze trochę na nie poczekamy, ale docierają do nas plotki na temat prawdopodobnej daty premiery.

GTA 6 powstaje. To już nie tylko plotka, ale oficjalna informacja, potwierdzona przez Rockstar Games. Stało się tak po niedawnym wycieku, dzięki któremu mieliśmy okazję zobaczyć fragmenty wczesnej wersji gry. Jednak wciąż nie znamy dokładnej daty premiery. Tutaj z pomocą przychodzą najnowsze plotki.

Kiedy zadebiutuje GTA 6?

Informacje na temat prawdopodobnej daty premiery GTA 6 przekazał Tez2, który specjalizuje się w wieściach z obozu Rockstar Games i Take Two Interactvie. Jego źródło twierdzi, że na ten moment twórcy celują w premierę pod koniec 2024 roku, w okresie przedświątecznym. To oczywiście tylko plan, więc może się jeszcze zmienić. Prawdopodobnie jest ewentualne przesunięcie terminu na początek 2025 roku.

Premiera GTA 6 z pewnością będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w branży gamingowej. Seria jest jedną z najpopularniejszych w historii i kolejne odsłony sprzedają się rewelacyjnie. Prawdopodobnie tak samo będzie w przypadku szóstki. Wiele osób liczy też, że gra będzie pewnego rodzaju nowym wyznacznikiem tego, jak robić produkcje z otwartym światem. W skrócie — oczekiwania są niezwykle wysokie, a poprzeczka powieszona wysoko. Dlatego Rockstar Games na pewno nie będzie spieszyć się z premierą.

Natomiast niepokojące są doniesienia, według których pod koniec 2024 roku dostaniemy tylko część gry, a reszta będzie wydawana w formie płatnych DLC. To jednak coś, do czego twórców Grand Theft Auto już nas przyzwyczaili, czy nam się to podoba, czy nie.

