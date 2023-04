Microsoft zamierza kupić Activision Blizzard pomimo sprzeciwu FTC

Microsoft zamierza kupić Activision Blizzard pomimo sprzeciwu Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych.

Microsoft wciąż nie rezygnuje z zakupu Activision Blizzard. Najnowsze wieści sugerują, że firma Redmond zamierza przejąć udziały w gamingowy gigancie pomimo sprzeciwu Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych. Jednak do tego potrzebne są dwie rzeczy.

Microsoft kupi Activision Blizzard

Źródła zbliżone do Microsoftu donoszą, że amerykańska firma zamierza kupić Activision Blizzard nawet w obliczu szykującej się batalii sądowej w Stanach Zjednoczonych. Zanim do tego dojdzie, konieczna będzie akceptacja ze strony brytyjskiego urzędu oraz zgoda Unii Europejskiej. Pierwsza na podobno zostać ogłoszona jeszcze w tym tygodniu. Z kolei europejscy urzędnicy mają ogłosić swoją decyzję w maju.

Jeśli Microsoft uzyska zgodę obu urzędów, to podobno zamierza szybko zamknąć transakcję w kwocie 95 dolarów za akcję. Do takiej wyceny mają one wzrosnąć właśnie w przypadku wykupienia przez firmę z Redmond. Na wypadek fiaska eksperci przewidują spadek do około 75 dolarów za akcję.

Jeśli Microsoft uzyska zgodę Wielkiej Brytanii i Uni Europejskiej, to prawdopodobnie Federalnej Komisji Handlu trudno będzie wygrać sprawę w Stanach Zjednoczonych. Jeden z informatorów przyznał, że firma z Redmond zamierza zniszczyć amerykańskich urzędników.

FTC przegra z Microsoftem?

Przesłuchanie w FTC zaplanowane jest dopiero na 2 sierpnia, czyli wiele tygodni po planowanym terminie transakcji. Tym samym Federalna Komisja Handlu, aby zatrzymać całą sprawę, musiałaby złożyć wstępny nakaz do Amerykańskiego Sądu Federalnego. Jednak wydaje się to mało prawdopodobne. Wobec akceptacji wszystkich innych urzędów trudno byłoby wskazać mocne argumenty przeciw fuzji. Jest duża szansa, że sędzia uznałby, iż obawy antymonopolowe zostały rozwiane i nie zgodziłby się na zablokowanie przejęcia.

FTC podobno planowało utopić transakcję bez konieczności walki w sądzie. Między innymi dlatego przesłuchanie zostało zaplanowane w tak późnym terminie. W przypadku fiaska urzędnicy mogą być zmuszeni do omówienia z Microsoftem konkretnych ustępstw, tak samo, jak miało to miejsce w Wielkiej Brytanii oraz Unii Europejskiej. Chociaż w pewnym momencie wydawało się, że fuzja nie dojdzie do skutku, to na tę chwilę wydaje się ona coraz bardziej prawdopodobna.

