GeForce Now z zastrzykiem nowych gier. Nadal trwa promocja na Priority

Usługa GeForce NOW zyskuje kolejne gry do swojej kolekcji. Teraz subskrybenci będą mogli zagrać w gry z bardzo lubianej serii Resident Evil.

Usługa GeForce NOW może być ratunkiem dla osób, które nie chcą wydawać kroci na gamingowy komputer lub konsolę. Platforma Nvidii umożliwia strumieniowanie najnowszych gier w wysokiej jakości oprawie graficznej. Nic zatem dziwnego, że usługa szybko zdobyła rzeszę fanów.

Nvidia GeForce NOW. Biblioteka poszerzona o nowe gry

Już w tym tygodniu biblioteka usługi GeForce NOW zostanie poszerzona o kilka nowych tytułów:

Shadows of Doubt (nowość od 24 kwietnia w Steam)

Afterimage (nowość od 24 kwietnia w Steam)

Roots of Pacha (nowość od 25 kwietnia w Steam)

Bramble: The Mountain King (nowość od 27 kwietnia w Steam)

The Swordsmen X: Survival (nowość od 27 kwietnia w Steam)

Poker Club (bezpłatnie do 4 maja w Epic Games Store)

Resident Evil 2 (Steam)

Resident Evil 3 (Steam)

Resident Evil VII: Biohazard (Steam)

Warto pamiętać również o tym, że nadal trwa promocja na GeForce NOW Priority. 6-miesięczną subskrypcję abonamentu Priority można nabyć 40% taniej niż zwykle. Oferta skierowana jest do osób, które chcą przetestować granie w chmurze lub po prostu chcą przedłużyć abonament w niższej cenie. Promocja trwa do 21 maja.

