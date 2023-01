Sony szykuje duże ogłoszenie w sprawie PlayStation

Sony w najbliższych tygodniach masz szykować duże ogłoszenie w sprawie PlayStation. Chodzi o nową grę od niezależnego wydawcy.

W najbliższych tygodniach Sony powinno zorganizować kolejne wydarzenie z serii PlayStation State of Play. Jeśli plotki się potwierdzą, to na nim Japończycy zaprezentują nową grę o niezależnego dewelopera — twierdzi znany informator.

PlayStation State of Play z nową grą

Taką wieść przekazał The Snitch. Swego czasu był to niezwykle znany i ceniony informator ze świata gier, ale wydawało się, że przeszedł na emeryturę. Jednak ostatnio pojawił się ponownie na swoim serwerze Discord, gdzie ujawnił kilka ciekawostek. Jedna z nich dotyczy właśnie nowej gry na PlayStation.

Niestety, The Snitch nie zdradził wiele. Napisał jedynie, że odezwało się do niego wiarygodne źródło, które przekazało, iż PlayStation w najbliższym czasie zamierza ogłosić coś od firmy trzeciej (czyt. niezależnego dewelopera). Prawdopodobnie stanie się to na najbliższym PlayStation State of Play, które nie zostało jeszcze zapowiedziane, ale powinno odbyć się w najbliższych kilku tygodniach.

O co może chodzić? Możliwości jest kilka. Najbardziej prawdopodobny wydaje się remake Metal Gear Solid, na temat którego plotki krążą od jakiegoś czasu, ale to niejedyny trop.

Ostatnia impreza z serii PlayStation State of Play odbyła się we wrześniu 2022 roku, więc minęło już 5 miesięcy. Biorąc pod uwagę, że Microsoft na 25 stycznia zaplanował wspólny pokaz z Bethesdą, jest duża szansa, że Japończycy będą chcieli odpowiedzieć własnymi zapowiedziami.

