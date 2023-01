Dead Space Remake. Poznaliśmy wymagania na PC i tryby na konsolach

Za chwilę odbędzie się premiera gry Dead Space Remake. Zainteresowani gracze będą mogli uruchomić grę już 27 stycznia. Tymczasem twórcy ujawnili, jakie tryby graficzne będą dostępne dla posiadaczy konsol nowej generacji — PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Przy okazji poznaliśmy też wymagania sprzętowe na PC.

Dead Space Remake zadebiutuje na PC-tach oraz konsolach nowej generacji. Posiadacze PlayStation 5 oraz Xbox Series X otrzymają do wyboru dwa tryby graficzne, stawiające albo na jakość obrazu, albo na wydajność. W pierwszym rozgrywka będzie uruchamiania w rozdzielczości 4K Ultra HD z włączonym Ray Tracingiem. W takim wypadku możemy liczyć na płynność 30 klatek na sekundę.

Drugi tryb, który stawia na płynność rozgrywki, to już rozdzielczość 2K (QHD) i brak śledzenia promieni. Dzięki temu gra będzie działała w 60 klatkach na sekundę. Wybór jednego lub drugiego trybu będzie zależał od graczy oraz posiadanych przez nich telewizorów lub monitorów.

Looking for #DeadSpace specs? We’ve got you covered. Console players have the option to choose between 2 graphics modes:



👉 Quality: 30fps at 4K (UHD) resolution with ray-tracing.

👉 Performance: 60fps with 2K (QHD) with no ray-tracing.



PC players keep reading 👇🧵 pic.twitter.com/GxVMjai8QX