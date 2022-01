Remake Star Wars: Knights of the Old Republic z dwoma trybami walki

Remake Star Wars: Knights of the Old Republic stał się faktem. Na temat gry pojawia się coraz więcej informacji. Najnowsze dotyczą trybów walki.

Obie części Star Wars: Knights of the Old Republic, chociaż od ich premiery minęło już wiele lat, do dzisiaj uchodzą za kultowe. Wiele osób na pewno umieściłoby je na swojej liście najlepszych gier RPG w historii.

Nic dziwnego, że gracze liczyli na remake tych gier. W końcu ostatnio jest moda na odświeżanie starszych produkcji. Remake'ów doczekały się między innymi Crash Bandicoot, Resident Evil oraz Final Fantasy VII. Na szczęście we wrześniu poprzedniego roku, w trakcie PlayStation Showcase, odświeżony KOTOR został oficjalnie zapowiedziany.

Na temat gry na razie nie wiemy wiele. Wiadomo, że trafi ona na PlayStation 5 oraz PC, ale data premiery czy szczegóły są nieznane. Najnowsze plotki uchylają nieco rąbka tajemnicy.

Star Wars: Knights of the Old Republic — kiedy premiera?

Najciekawsza plotka dotyczy trybów walki. Według pogłosek gra pozwoli na wybór jednego z dwóch sposób walki. Pierwszy ma być typowo zręcznościowy, przypominający ostatnie God of War. Z kolei drugi ma być zdecydowanie wolniejszy, przypominający mechanikę z Final Fantasy VII Remake, a konkretnie z trybu Wait Mode.

Nieznana jest data premiery Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Plotki mówią o debiucie w 2023 roku, ale to na ten moment nic pewnego. Za grę odpowiada studio Aspyr, w którym pracują dawni deweloperzy BioWare.

Źródło zdjęć: Star Wars

Źródło tekstu: wccftech