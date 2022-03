To ma być tydzień PlayStation! Szykują się trzy duże zapowiedzi

To ma być tydzień PlayStation. Jeśli wierzyć doniesieniom, na najbliższe dni marka szykuje aż trzy duże zapowiedzi. O co może chodzić?

PlayStation może w tym tygodniu zaszaleć. Takie informacje przekazał Greg Miller, były dziennikarz serwisu IGN. Według niego, jeśli potwierdzi się chociaż jedna z trzech plotek, które usłyszał, to będzie to bardzo interesujący tydzień. Co więcej, przełożyć swój podcast na czwartek, więc prawdopodobnie do środy wszystko będzie już jasne.

Zapowiedzi PlayStation, czyli co?

O co może chodzić? Najpewniejszym tropem jest usługa PlayStation Spartacus, która ma być konkurencją dla Xbox Game Pass. Pogłoski o zbliżającej się premierze pojawiły się już kilka dni temu, więc oficjalna zapowiedź w tym tygodniu nie byłaby dużym zaskoczeniem.

PlayStation Spartacus ma oferować różne progi cenowe. Nie wiemy, czym konkretnie będą się one różnić. W usłudze dostępne będą prawdopodobnie największe hity na PS4 i PS5 ostatnich lat, ale nie możemy liczyć na nowe gry od razu w dniu premiery.

Man, looking like it might be a VERY interesting week for PlayStation if even one of the three rumors I’ve heard is true.



As such, we’re gonna delay recording PS I Love You XOXO until Thursday.



👀 pic.twitter.com/M5KnIRBo1v — Greg Miller (@GameOverGreggy) March 27, 2022

A co z pozostałymi zapowiedziami? Tutaj jest kilka możliwości. Może to być cena i data premiery gogli wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR 2. Sony w ostatnich tygodniach ujawnia coraz więcej informacji na ich temat, więc to też nie byłoby duże zaskoczenie. Trzecia kwestia to prawdopodobnie God of War: Ragnarok. Santa Monica Studio zaprzeczyło opóźnieniom, więc może w końcu poznamy oficjalną datę premiery.

