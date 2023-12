Nadchodzi PlayStation Plus w wersji 3.0. Ma trafić na komputery

Wyciek danych z Insomniac Games zdradza plany Sony. Japończycy chcą rozwijać usługę PlayStation Plus, która może trafić na inne urządzenia, np. komputery.

Niedawny wyciek z Insomniac Games jest prawdziwą kopalnią wiedzy na temat PlayStation. Okazuje się, że Sony bardzo obawia się przejęcia przez Microsoft firmy Activision Blizzard. Japończycy są zdania, że można ona mocno wpłynąć na atrakcyjność usługi PlayStation Plus. Dlatego zamierzają ją mocno rozwinąć.

PlayStation Plus 3.0

W ujawnionych informacji maluje się obraz usługi PlayStation Plus w wersji 3.0. Szczegóły nadal są mgliste, ale wyciek zdradza, co mogą planować Japończycy. Przede wszystkim nie mamy co liczyć na dostępność gier ekskluzywnych w dniu premiery. Pod tym względem Sony nie chce nic zmieniać.

Natomiast mają inne pomysły, jak zwiększyć atrakcyjność PlayStation Plus. Jeden z nich polega na udostępnieniu usługi na innych urządzeniach, np. komputerach, telewizorach Smart TV, a nawet sprzętach mobilnych. Prawdopodobnie chodzi o możliwość grania w chmurze.

Poza tym Japończycy planują udostępnić w ramach PS Plus więcej treści. Sony chciałoby, aby gracze w ramach jednej opłaty zyskali dostęp też do Spotify, Crunchyroll czy Disney+. W planach są też subskrypcje w grach, np. GTA+ lub abonament w produkcjach sieciowych, np. Genshin Impact.

Czy to wystarczy, aby walczyć z Xbox Game Passem z grami Activision Blizzard? Do tej pory PlayStation radzi sobie doskonale i znacząco wygrywa konsolową wojnę z Microsoftem. Owszem, udostępnienie w Game Passie Call fo Duty, Diablo czy World of Warcraft może sporo zmienić, ale nie wydaje mi się, żeby PlayStation miało powody do tak wielkich obaw. W końcu PS5 stoi przede wszystkim świetnymi grami ekskluzywnymi, których Xbox nadal nie ma.

