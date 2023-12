Playstation. Gry ekskluzywne sprzedają się rewelacyjnie

Gry ekskluzywne na PlayStation sprzedają się rewelacyjnie. Szczególnie widać to po nowszych produkcjach z przełomu PS4 i PS5.

Nie od dzisiaj wiadomo, że Xbox i PlayStation mają nieco inne podejście do gier. Japończycy mocno stawiają na produkcje ekskluzywne, które z czasem trafiają na PC-ty. Z kolei Amerykanie chcą być bardziej otwarci, chociaż przykład Starfield pokazuje, że też nie zawsze tak jest. Kto wychodzi na tym lepiej? Zdecydowanie PlayStation.

Gry ekskluzywne na PlayStation

Wydaje się, że taktyka PlayStation bardziej przemawia do graczy. Nie tylko same konsole sprzedają się lepiej od konkurencyjnych Xboxów, ale świetnie radzą sobie też gry. Do sieci wyciekł dokument, z którego dowiedzieliśmy się, ile egzemplarzy produkcji ekskluzywnych na PS4 i PS5 trafiło do graczy.

Co ważne, dane pochodzą z początku 2022 roku, więc na liście nie ma między innymi Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarok czy też Spider-Mana 2. Najlepiej sprzedające się gry ekskluzywne Sony to:

Marvel's Spider-Man - 22,69 mln God of War - 21 mln Horizon Zero Dawn - 19,3 mln Uncharted 4 - 18,65 mln The Last of Us - 18,63 mln Gran Turismo Sports - 12,97 mln Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 11,12 mln The Last of Us Part II - 10,3 mln Uncharted Collection - 9,98 mln Bloodborne - 7,64 mln

Jak widać, gry ekskluzywne na PlayStation radzą sobie bardzo dobrze. Jestem ciekaw, jak wygląda sprzedaż God of War: Ragnarok i Spider-Mana 2, które zebrały bardzo dobre oceny na całym świecie. Myślę, że wyniki na poziomie 15-20 mln sprzedanych egzemplarzy nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem.

