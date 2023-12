Nie, PlayStation nie zabrania odsprzedawania gier na płytach

Na niektórych forach i mediach społecznościowych wybuchła bomba. Sony zabrania sprzedawania używanych gier! Chociaż warunki korzystania z oprogramowania rzeczywiście tak brzmią, to praktyka wygląda nieco inaczej.

Owszem, warunki korzystania z oprogramowania PlayStation zawierają bardzo kontrowersyjny zapis, według którego sprzedawanie używanych gier na konsolę nie jest dozwolone. Punkt brzmi dosłownie:

Sprawa wydaje się jednoznaczna. Rzecz w tym, że taki zapis znajduje się tam przynajmniej od 2013 roku. Podobne zamieszanie wybuchło krótko przed premierą PlayStation 4 i wtedy Shuhei Toshida z Sony Interactive Entertainment zapewniał na Twitterze, że gracze mogą odsprzedawać swoje gry.

If you are concerned about our new European TOS, we confirm that you are able to sell or share your disc PS4 products, including in EU.