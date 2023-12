Olej skarpetki. Dla gracza tylko taki prezent

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie „co kupić na prezent graczowi?”. Gamerzy to bardzo wymagająca grupa. Jednak mam kilka propozycji, z których będą zadowoleni.

Nie ma lepszego prezentu dla gracza niż nowy sprzęt, który pozwoli mu jeszcze lepiej oddawać się ulubionemu hobby. Nowa myszka, klawiatura czy słuchawki to pomysły, które w przypadku miłośnika gier komputerowych muszą być trafione. Tylko co wybrać w gąszczu setek jeśli nie tysięcy różnych sprzętów? Ciekawe propozycje ma firma Genesis, która zyskuje coraz większe uznanie wśród wielu osób, głównie za sprawą bardzo dobrego stosunku jakości do ceny. Wybrałem kilka sprzętów, które możesz wybrać na świąteczny prezent.

Genesis Thor 404 TKL – najlepszy mechanik do 300 zł

Genesis Thor 404 TKL to w tym momencie prawdopodobnie najlepsza klawiatura mechaniczna do 300 zł. Wydawałoby się, że w takie kwocie ciężko o naprawdę dobry model, ale ta konstrukcja całkowicie temu zaprzecza. W urządzeniu trudno znaleźć jakieś wady. Jest dobrze wykonana, ma dobrej jakości przełączniki mechaniczne, na dodatek w wersji hot-swap. Do tego całkiem nieźle się prezentuje. Jednak w mojej ocenie (o szczegółach możecie przeczytać w naszej szczegółowej recenzji) największą zaletą jest właśnie cena. Genesis Thor 404 TKL to synonim opłacalności i nie bez powodu dostała ode mnie ocenę 10/10.

Klawiatura dostępna jest w sumie w czterech różnych wersjach, bowiem do wyboru mamy nie tylko dwa rodzaje przełączników (Kailh Box Brown V2 i Gateron Yellow Pro), ale też dwa warianty kolorystyczne (czarny i biały). Każdy z nich oferuje między innymi podświetlenie RGB LED, odpinany i zabezpieczony tekstylnym oplotem przewód USB o długości 1,8 metra, czas reakcji 1 ms (1000 Hz), a także nakładki na klawisze z tworzywa PBT z nadrukiem typu double-injection, które gwarantują dużą trwałość.

Jakby tego było mało, to Genesis Thor 404 TKL niczego nie udaje. Nie próbuje na siłę wciskać gamingowego designu. Jest prosta i elegancka, więc sprawdzi się na każdym biurku. Poza tym to wersja TKL, więc nie zajmie dużo miejsca.



Genesis Thor 303 – cicha klawiatura mechaniczna

Genesis Thor 303 to również klawiatura mechaniczna, ale o trochę innych parametrach. Przede wszystkim dostępna jest w dwóch rozmiarach – TKL oraz pełnowymiarowej, więc miłośnicy sekcji numerycznej mogą ją preferować względem modelu 404. Do wyboru są aż trzy wersje przełączników: Outemu Red, Outemu Brown oraz Outemu Peach Silent. Chciałbym się skupić właśnie na tej ostatniej, bo to konstrukcja, która powinna zadowolić wszystkich tych, którym przeszkadza głośność mechaników. Te przełączniki są nieporównywalnie cichsze od pozostałych, co jest ich ogromną zaletą.

Wariant z przełącznikami Outemu Pech Silent kupisz w tym momencie w wersji czarnej TKL lub białej pełnowymiarowej, ale od producenta dowiedziałem się, że po nowym roku oferta zostanie uzupełniona o białą TKL i czarną pełnowymiarową. Zdaję sobie sprawę, że w ostatnim czasie trudno było ją kupić, tak dużym powodzeniem cieszy się ten model, ale ostatnie dostawy sprawił, że półki sklepowe znowu są pełne.

A klawiatura ma dużo do zaoferowania. Tutaj także mamy przełączniki typu hot-swap, które w razie awarii można łatwo wymienić oraz nakładki z nadrukiem double-injection. Żywotność poszczególnych przełączników to aż 50 mln aktywacji, co przekłada się na kilka lat komfortowego użytkowania. Producent nie zapomniał też o funkcjach N-Key Rollover, Anti-Ghosting oraz Trybie Gry, który blokuje wybrane klawisze (np. Windows). A to wszystko w cenie niecałych 300 zł.



Genesis Astat 700 G2 – bo wygoda ma znaczenie

Każdy, kto spędził kilka czy nawet kilkanaście godzin przed komputerem wie, że tak długie posiedzenie potrafi przyprawić o ból pleców i czterech liter. Dlatego tak ważny w arsenale gracza jest odpowiedni fotel. W ofercie wiele jest modeli gamingowych, ale firma Genesis ma w swoim portfolio coś lepszego, co dużo lepiej wpłynie na odpowiednią postawę i pozwoli trochę odciążyć kręgosłup. Mowa o ergonomicznym fotelu Astat 700 G2. Swego czasu testowaliśmy pierwszą wersję, która otrzymała od nas bardzo dobrą ocenę, ale dostępna jest już drugi, znacznie ulepszony wariant.

Nie jest to typowy fotel gamingowy. Firma Genesis postawił tutaj przede wszystkim na wygodę. Dlatego mamy tutaj między innymi ergonomiczne oparcie z 8-żebrową konstrukcją ExoBase. Dokładnie odzwierciedla ono to, jak powinien być ułożony nasz kręgosłup, co znacząco poprawia wygodę i minimalizuje ryzyko bólu pleców. Co ważne, oparcie można regulować w aż 3 pozycjach, więc każdy może dostosować je według własnych potrzeb.

Do tego Genesis Astat 700 G2 oferuje także regulację siedziska, podłokietników, a także zagłówka. Fotel będzie też idealną propozycją na letnie upały, bo ekoskóra została zastąpiona wygodną, ale przewiewną siatką z materiału PureFlowPLUS. Jest on sprężysty, a jednocześnie wytrzymały i łatwy w czyszczeniu. A jakby tego było mało, to na dole ma 5-ramienną, w pełni aluminiową podstawę oraz aż 60-milimetrowe kółka z warstwą chroniącą przed zarysowaniami podłoża. Fotel przystosowany jest do osób o wzroście od 160 do 195 cm i wadze do 120 kg.



Genesis Krypton 750 – niczym przedłużenie dłoni

Jakie jest najważniejsze akcesorium w zestawie każdego gracza komputerowego? Podejrzewam, że większość osób bez zastanowienia odpowiedziałoby, że myszka. Nie ma w tym nic zaskakującego, w końcu to gryzoń decyduje o precyzji sterowania, która jest kluczowa szczególnie w produkcjach wymagających celowania, jak Valorant, Call of Duty lub Counter-Strike 2. Dlatego warto postawić na model ze sprawdzonym sensorem optycznym, a do tego w atrakcyjnej cenie i z możliwością regulacji. W taką definicję doskonale wpisuje się model Genesis Krypton 750.

Przede wszystkim myszka wyposażona jest w bardzo dobry sensor optyczny PAW3333, który uchodzi za jeden z najlepszych aktualnie dostępnych. Gwarantuje dużą precyzję sterowania i to nawet przy bardzo dużych prędkościach, sięgających 7,6 m/s. Do tego urządzenie w zestawie ma specjalną tackę z ciężarkami, która pozwala na dostosowanie masy gryzonia do własnych potrzeb. Poza tym do wyboru są też dwa panele. Jeden z nich ma dziury w formie plastra miodu, co dodatkowo zmniejsza masę i przekłada się na lepszy przepływ powietrza, co z kolei powinno przełożyć się na mniejszą potliwość dłoni. Gracze powinni docenić także podświetlenie RGB oraz dedykowany przycisk do błyskawicznej zmiany czułości. Cena? Zaledwie 120-130 zł za naprawdę udany model. Myszka dostępna jest w wersji białej oraz czarnej.



Genesis Radon 800 – usłyszysz więcej

Zaproponowałem już klawiaturę (a nawet dwie), fotel i myszkę, więc przyszła pora na słuchawki. Te są nie mniej ważne od pozostałych sprzętów, bo nie tylko pozwalają na wieczorne granie bez hałasowania, ale też często mogą zdecydować o poznaniu zamiarów przeciwnika i wygraniu kluczowej rundy. Tutaj firma Genesis również ma dużo do zaoferowania. Ze swojej strony polecam model Genesis Radon 800, który zachwyca przede wszystkim bardzo niską masą na poziomie zaledwie 179 gramów. Dzięki temu, w trakcie grania, można niemal zapomnieć, że ma się słuchawki na głowie.

Czym jeszcze wyróżniają się Genesis Radon 800? Między innymi wysokiej jakości przetwornikami o średnicy 40 mm. Słuchawki obsługują też dźwięk przestrzenny 7.1, więc oglądając film, można poczuć się jak w kinie. W przypadku modelu dla graczy nie mogło też zabraknąć odpinanego mikrofonu, który pozwala na komunikowanie się z pozostałymi osobami w drużynie. W każdej chwili można go też wyciszyć, na co pozwala dedykowany przycisk. Co więcej, w zestawie znajdują się dwie pary nauszników – materiałowe oraz z ekoskóry. Poza tym słuchawki są kompatybilne nie tylko z komputerami, ale także konsolami PlayStation 4 i PlayStation 5. Komunikacja odbywa się za pomocą kabla mini-jack 3,5 mm o długości aż 1,8 metra.



I to by było na tyle, jeśli chodzi o świąteczne propozycje na prezent marki Genesis. Wszystkie wymienionej wyżej sprzęty będą świetnym uzupełnieniem gamingowego arsenału każdego gracza. Nie tylko charakteryzują się bardzo dobrą jakością, ale są też dostępne w atrakcyjnych cenach, więc nie nadwyrężą budżetu tego, kto zdecyduje się taki prezent zakupić.

Tekst sponsorowany na zlecenie firmy Genesis.

