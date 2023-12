Nowa generacja Xboxa już w 2026 roku? To możliwe

Najnowsze plotki sugerują, że już w 2026 roku zadebiutuje kolejne generacja konsoli Xbox. Tym samym Microsoft przyspieszyłbym cały cykl o mniej więcej 2 lata.

Aktualna generacja konsol zadebiutowała w 2021 roku. Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę historię, to kolejnych modeli powinniśmy spodziewać się w okolicach 2028 roku. Jednak Microsoft może znacząco skrócić cykl życia Xbox Series X/S i to aż o 2 lata. Nowa konsola może zadebiutować już w 2026 roku.

Nowy Xbox w 2026 roku?

Takie informacje przekazał doskonale znany w branży Jeff Grubb. Nie ujawnił swojego źródła, ale według jego wiedzy nowy Xbox może zadebiutować już w 2026 roku. Jeśli plotki są prawdziwe, to byłoby to dużym zaskoczeniem.

W pewnym momencie była mowa o wersji Pro aktualnej generacji, ale ostatecznie miała paść decyzja o zupełnie nowym urządzeniu. Nie oznacza to, że nie doczekamy się odświeżonej wersji Xbox Series X, chociaż sam Phil Spencer twierdzi, że nie ma takiej potrzeby.

Na temat nowej generacji nie wiemy wiele. Liczne spekulacje wspominają o urządzeniu, które ma się mocno skupiać na funkcjach związanych ze sztuczną inteligencją, co akurat nie byłoby żadnym zaskoczeniem. Microsoft wpompował mnóstwo pieniędzy w takie rozwiązania, jak Copilot, więc na pewno będzie chciał je wykorzystać.

Ciekawie prezentują się też informacje o możliwości wykorzystania układu ARM64 zamiast x64 do budowy konsoli, ale one również nie zostały w żaden sposób potwierdzone. Pamiętajcie, że to wszystko tylko niepotwierdzone pogłoski, więc lepiej podchodzić do nich z dużym dystansem.

