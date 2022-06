Ministerstwo Edukacji rozdaje gry komputerowe. Jest haczyk

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o tym, że już wkrótce do polskich szkół zawita gra wideo. Będzie ona zaliczona w ramach lektury dodatkowej i pojawi się do pobrania za darmo na stronie rządowej. Spodoba się to uczniom?

W ostatnich latach możemy zauważyć drastyczną zmianę narracji dotyczącej gier wideo. Jeszcze dwadzieścia lat temu gry wideo były postrzegane jako źródło przemocy wśród dzieci, a rodzice widzieli w nich zagrożenie dla prawidłowego rozwoju swoich pociech. Osoba, która spędzała kilka godzin dziennie na rozgrywce była uważana za nałogowca i osobę, która potrzebuje pomocy.

Dziś widzimy zmianę podejścia nie tylko do grania, lecz również samych gier. Nie są już traktowane jako "marnowanie czasu", lecz pełnoprawna rozgrywka. Nawet do rządzących zaczęło docierać, że gry wideo mogą być tak samo edukacyjnym dziełem kultury, jak książki czy filmy.

Polska gra wideo trafia w poczet szkolnych lektur

Ministerstwo Edukacji i Nauki właśnie poinformowało o tym, że pierwsza gra wideo trafi do propozycji szkolnych lektor uzupełniających. Nie oznacza to, że w każdej placówce oświaty będzie omawiana jej treść, lecz niektórzy nauczyciele może zechcą skorzystać z takiej opcji. Gra, która trafi w poczet lektur to "This War of Mine" polskiego 11 bit studio. Produkcja zyskała popularność ze względu na bardzo mocną tematykę i poważne wątki, które porusza.

🎮 Pierwsza w historii polskiej edukacji gra znalazła się wśród propozycji szkolnych lektur uzupełniających! "This War of Mine" w atrakcyjny sposób przekazuje wiedzę i poszerza granice wyobraźni. Również w wakacje.



▶ Grę można pobrać tutaj: https://t.co/E76QTr3pn2 pic.twitter.com/iFdtelTzvS — Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) June 27, 2022

This War of Mine - niecodzienne podejście do tematu wojny

W "This War o Mine" wcielamy się w grupę cywilów podczas walki zbrojnej na terenie miasta. Musimy dbać o zdobycie żywności, bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne osób w grupie. Gra niejednokrotnie postawi gracza przed bardzo ciężkimi wyborami moralnymi. Włamać się do domu starszego małżeństwa i ukraść ich zapasy, czy może głodować? Podzielić się lekami z małą dziewczynką, która potrzebuje ich dla swojej chorej mamy, czy zostawić, bo możemy potrzebować ich później?

Na stronie rządowej możemy znaleźć informację o tym, że to właśnie interaktywne doświadczanie wojny i emocjonalna warstwa sprawiają, że "This War of Mine" ukazuje wojnę w sposób, którego nie ujrzymy w książkach i filmach. Każdy wybór niesie ze sobą konsekwencje, które mogą wywoływać wyrzuty sumienia.

Link wygasł

Niestety, to nie byłaby polska inicjatywa, gdyby wszystko było dobrze zrobione. Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło link, z którego bezpłatnie można pobrać grę. Problem w tym, że jest to hiperłącze do WeTransfer, którego ważność już wygasła.

Zobacz: Fallout. Kontynuacja serii jest coraz bliżej ukończenia. Jest zwiastun

Zobacz: GTA 6. Wyciekła fabuła gry. Ma kręcić się wokół rodzeństwa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Wikimedia

Źródło tekstu: Ministerstwo Edukacji i Nauki