Tekken 7 świętują swoje piąte urodziny potężnym rekordem

Bandai Namco ma dzisiaj dwa powody do świętowania i oba dotyczą gry Tekken 7. Mowa zarówno o piątych urodzinach, jak i rekordowej sprzedaży tej odsłony serii.

Tekken to znana japońska seria gier z gatunku bijatyk, której początków należy szukać w 1994 roku. Od tamtej pory doczekaliśmy się siedmiu głównych odsłon. Wszystkie z nich debiutowały na maszynach arcade oraz konsolach domowych. Ostatnia zaś, Tekken 7, doczekała się również wersji na komputery stacjonarne.

Bandai Namco pracuje już nad Tekkenem 8

Tekken 7 na PC debiutował w 2017 roku. Gra obchodzi więc dzisiaj swoje piąte urodziny, ale to nie jedyny powód do świętowania przez Japończyków. Jest to bowiem również najlepiej sprzedająca się odsłona w serii.

Bandai Namco, czyli twórca i wydawca Tekken 7, poinformował oficjalnie na swojej stronie internetowej, że gra sprzedała się w ponad 9 000 000 egzemplarzy na całym świecie. Daje nam to ponad 53 miliony sprzedanych gier z serii na przestrzeni ostatnich 28 lat.

Taki wynik pozwala górować nad inną znaną serią bijatyk, czyli Street Fighterem od Capcomu. Tutaj konkurencja sprzedała "tylko" 47 milionów gier. Królem jest jednak Super Smash Bros z liczbą 69 milionów sprzedanych kopii.

Biorąc pod uwagę jak dawno temu wyszedł Tekken 7 oraz postęp w świecie konsol i komputerów należy zakładać, że Bandai Namco pracuje już nad Tekkenem 8. Zwłaszcza, że tytuł ten pojawił się w zeszłorocznym wycieku na platformie NVIDIA GeForce Now.

