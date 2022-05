Usługa GeForce NOW dobija do 1300 gier. Znamy nowe tytuły

Najbliższy piątek 13 zapowiada się wyjątkowo dobrze! NVIDIA postanowiła walczyć z pechową datą, wybierając ją na premierę 1300 tytułu w usłudze GeForce Now.

GeForce NOW to usługa grania w chmurze od NVIDVII, która towarzyszy nam od 2015 roku. Jest to jeden z najpopularniejszych serwisów tego typu. Powód? Można z niego korzystać zarówno w płatnym, jak i darmowym planie. W obu przypadkach pozwala to nam ogrywać najnowsze gry AAA na starszych komputerach, laptopach, telewizorach i smartfonach.

W tym tygodniu GeForce NOW wzbogaci się o 8 nowych gier

Oczywiście Amerykanie nie spoczęli na laurach i cały czas rozwijają oraz ulepszają swoją usługę. Niedawno pisaliśmy o możliwości testowania gier, a później o zabawie w rozdzielczości 4K dla posiadaczy planu RTX 3080. Tym razem pochylimy się nad nowymi grami, a będzie w czym wybierać.

Lada moment, bo już w ten piątek (13.05.2022), GeForce NOW będzie mogło się pochwalić okrągłą liczbą 1300 gier. Tytuł, który zajmie to zaszczytne miejsce to udane połączenie akcji i horroru. Oparty jest na znanej wszystkim fanom kina serii "Martwe Zło", a mowa o Evil Dead: The game.

Prócz tego w tym tygodniu w bibliotece GeForce NOW pojawi się jeszcze 7 innych tytułów:

