GeForce NOW wprowadza możliwość testowania gier

Popularna usługa grania w chmurze dodaje do swojej oferty nowe tytuły. Prócz tego GeForce NOW zaoferuje graczom możliwość przetestowania wybranych gier.

NVIDIA poinformowała o sześciu nowych grach, które dołączają w tym tygodniu do biblioteki GeForce NOW. Usługa wprowadza również możliwość uruchamiania wybranych gier w wersjach demo, co pozwoli niezdecydowanym zapoznać się z danym tytułem przed podjęciem decyzji o zakupie pełnej wersji PC.

W tym tygodniu do GeForce NOW dołącza 6 gier

Wersje demo będą zebrane w dedykowanej sekcji wyróżnionej na głównej stronie aplikacji GeForce NOW. Pierwszymi grami, które można przetestować za pośrednictwem usługi są Chorus, Ghostrunner, Inscryption, Diplomacy Is Not an Option oraz The Riftbreaker: Prolog.

Będzie też możliwość sprawdzenia dwóch tytułów będących finalistami ubiegłorocznego turnieju Epic MegaJam. Mowa o Boti Boi od Purple Team oraz Microwasp Seekers autorstwa Partly Atomic.

Abonenci GeForce NOW korzystający z subskrypcji Priority oraz RTX 3080 będą mogli dodatkowo wykorzystać techniki RTX, takie jak ray tracing w Ghostrunner czy DLSS w Chorus.

W tym tygodniu zostanie również opublikowana aktualizacja aplikacji GeForce NOW w wersji 2.0.39 dla komputerów PC i Mac. Zawiera ona ogólne usprawnienia w zakresie działania usługi.

Gry, które dołączają do GeForce NOW w tym tygodniu to:

