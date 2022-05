Apex Legends trafi na smartfony. Znamy datę premiery

Apex Legends Mobile już niedługo trafi na smartfony. EA ujawniło datę premiery wyczekiwanej gry battle royale.

Gry mobilne nadal kojarzą się przede wszystkim z prostym przesuwaniem diamencików wyskakującymi co kilka minut reklamami, nakłaniającymi do wydania kilkunastu lub nawet kilkuset złotych w formie mikropłatności. Prawda jest jednak taka, że jest to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi elektronicznej rozgrywki i coraz częściej na naszych smartfonach możemy zagrać także w "poważne" tytuły przeniesione wprost z konsol.

Apex Legends Mobile zadebiutuje już 17 maja

Już niedługo do tego grona dołączy Apex Legends Mobile, czyli przenośna odsłona popularnego tytułu battle boyale przygotowanego przez studio Respawn. Tytuł zadebiutuje już 17 maja 2022 roku na urządzeniach z systemami Android i iOS.

Apex Legends Mobile to spin-off popularnej serii Titanfall. To, co wyróżnia go na tle innych gier battle royale, to nacisk na rozgrywkę drużynową. W grze wcielimy się w jednego z kilku bohaterów o różnych umiejętnościach. Nasz cel? Przetrwać jak najdłużej na stale kurczącej się mapie. Nie będziemy jednak walczyć sami. Na początku każdej rozgrywki zostaniemy przypisani do trzyosobowego oddziału, a współpraca i umiejętne łączenie atutów różnych postaci jest kluczem do sukcesu.

