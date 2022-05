GeForce NOW zaoferuje zabawę w 4K. Prócz tego aż 10 nowych gier

Korzystasz z GeForce NOW? Mamy dobre wieści! Od teraz usługa dostępna jest w wyższej rozdzielczości i z większa ilością FPS. Nie zabrakło też nowych gier.

GeForce NOW to usługa grania w chmurze od giganta na rynku kart graficznych, czyli amerykańskiej firmy NVIDIA. Jest ona dostępna od 2015 roku i aktualnie jest to jeden z najpopularniejszych serwisów tego typu. Trudno się temu dziwić, gdy pozwala grać za darmo (lub w abonamencie) w najnowsze gry AAA. I to na tanich lub starych komputerach, laptopach, telewizorach czy smartfonach.

GeForce NOW oferuje 4K na PC i 120 FPS na smartfonach

Amerykanie jednak nie stoją w miejscu i cały czas rozwijają swój produkt. W tym miesiącu mowa o kilku kluczowych zmianach wpływających na jakość serwowanych treści. Mowa zarówno o rozdzielczości, jak ilości klatek na sekundę. Prócz tego jak co miesiąc do usługi dołączają nowe, atrakcyjne gry.

NVIDIA poinformowała, że od teraz abonenci subskrypcji RTX 3080 mogą strumieniować swoje gry w rozdzielczości 4K przy 60 FPS za pośrednictwem aplikacji na PC i Mac. Wcześniej dostępne było to tylko dla posiadaczy urządzeń NVIDIA Shield TV.

Prócz tego osoby grające na smartfonach z ekranami 120 Hz mogą korzystać z grania w chmurze z GeForce NOW z płynnością 120 klatek na sekundę. Kolejne smartfony, które dołączyły do listy wspieranych sprzętów to Samsung Galaxy S22 i S22 Ultra, Galaxy Z Fold3 i Flip3 oraz OnePlus 9 Pro.

Dodatkowo od dzisiaj w usłudze GeForce NOW dostępne jest 10 nowych gier:

