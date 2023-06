Diablo IV otrzyma potężną aktualizację! Lista zmian ma aż 13 stron

Diablo IV wkrótce otrzyma dużą aktualizację, która ma rozwiązać najważniejsze problemy z grą. Lista zmian ma aż 13 stron.

Chociaż gracze Diablo IV nie mają wielkich powodów do narzekania i gra zbiera dobre recenzje, to nie wszystko jest idealne. Produkcja czasami miewa problemy z płynnością, nawet na mocnych komputerach, a także z rozłączaniem serwerów, co boli przede wszystkim graczy w trybie hardcore. Wkrótce ma się to zmienić.

Ogromna aktualizacja Diablo IV

Do tej pory Diablo IV otrzymało już kilkanaście aktualizacji, ale były to niewielkie poprawki zwane hotfixami. Jednak twórcy zapewniają, że wkrótce się to zmieni. Już powstał pierwszy, prawdziwy patch — jak twierdzi sam Blizzard. Aktualizacja ma być duża i ma naprawić najważniejsze błędy i kwestie, na które narzekają gracze. Lista zmian ma podobno aż 13 stron i prawdopodobnie nie obejdzie się bez chwilowego wyłączenia serwerów.

Co poprawi aktualizacja? Przede wszystkim Blizzard skupił się na dwóch kwestiach — problemach z płynnością rozgrywki oraz utratą połączenia z serwerami. Ta druga kwestia spowodowała wiele śmierci postaci w trybie hardcore. Dlatego też nowych mechanizm, po rozłączeniu, automatycznie będzie uruchamiać scroll teleportacji do miasta. W ten sposób gracze mają uniknąć bolesnej, bo nieodwracalnej eliminacji.

Poza tym Blizzard miał wsłuchać się w głos graczy na tej podstawie stworzyć listę zmian. Wkrótce powinniśmy poznać więcej szczegółów. Aktualizacja przeszła już certyfikację i niedługo zostanie udostępniona.

Zobacz: Gracze Diablo IV odkryli nową, unikalną klasę. Tego jeszcze nie było

Zobacz: Dużo wyższe wymagania Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Nie każdy zagra

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Blizzard