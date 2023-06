Gracze Diablo IV odkryli nową, unikalną klasę. Tego jeszcze nie było

Gracze Diablo IV wpadli na trop nowej klasy, która może trafi do gry w przyszłej aktualizacji. Byłoby to coś zupełnie nowego.

Do tej pory Blizzard w kolejnych aktualizacjach dodawał dwie nowe klasy do gier z serii Diablo. W dwójce byli to Asasyn i Druid, w trójce Nekromanta oraz Krzyżowiec (Crusader). Na co mogą liczyć fani Diablo IV? Niektórzy wpadli już na trop nowej klasy, która byłaby czymś całkowicie nowym w tej serii.

Nowa klasa w Diablo IV

Pierwszym tropem jest fragment Książki Loratha, która znajduje się w grze. UWAGA! Spojlery! Opowiada on o wiekowym władcy regionu Gea Kul, który miał obsesje na temat nieśmiertelności. Była ona tak duża, że mężczyzna ten zwrócił się ku naukom na temat wampiryzmu. Kazał swoim magom przeprowadzić mroczne eksperymenty, aby wydobyć tajemnicę wampirycznej nieśmiertelności bez negatywnych skutków klątwy, ale wszystkie próby zawiodły.

Wszystko zmieniło się, gdy armia władcy złapała wampira. Jeden z ocalałych rycerzy — Fernam — został przez niego przemieniony. Jednak magom udało się przeprowadzić rytuał, który pozwolił zachować jego człowieczeństwo. W ten sposób powstali Krwawi Rycerze, którzy utworzyli tajne bractwo. Jednak ze względy na swoje nienaturalne pochodzenie musieli się ukrywać.

Modele Krwawych Rycerzy z plików Diablo Immortal

Na tej podstawie gracze spekulują, że Krwawy Rycerz może być nową klasą w Diablo IV, która zostanie wprowadzona w przyszłej aktualizacji. Co ciekawe, data minerzy znaleźli nawet modele tej klasy, ale w plikach gry Diablo Immortal. Dlatego trudno stwierdzić, czy to klasa do gry mobilnej, a fragment księgi to tylko easter-egg, czy może początkowo miała to być klasa w Immortal, ale ostatecznie trafi do Diablo IV.

Na pewno klasa Krwawych Rycerzy byłaby czymś nowym dla serii Diablo i chociażby dlatego liczę, że jednak trafi do czwórki, w którą aktualnie intensywnie się zagrywam.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Blizzard

Źródło tekstu: TechSpot