Microsoft nie może kupić Activision Blizzard. Sąd wydał zakaz

Microsoft na razie nie kupi Activision Blizzard. Sąd w Stanach Zjednoczonych wydał tymczasowy zakaz.

Gdy w zeszłym roku Microsoft ogłaszał, że zamierza kupić Activision Blizzard, wydawało się, że domknięcie transakcji jest tylko kwestią czasu. Jednak po drodze amerykańska korporacja napotkała na mnóstwo problemów. Transakcja została zakwestionowana przez urzędy w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a teraz sąd w USA wydał tymczasowy zakaz.

Sąd zakazuje kupna Activision Blizzard

Na ten ewentualnych możliwości Microsoftu w sprawie przejęcia Activision Blizzard pojawia się wiele różnych informacji. Wcześniej mówiło się nawet o ewentualnym przejęciu dewelopera pomimo sprzeciwu Federalnej Komisji Handlu, ale do tego potrzebna była akceptacja brytyjskiego urzędu. Jak wiemy, do tego nie doszło i amerykańska firma ma szukać innych rozwiązań.

Na razie Microsoft odwołał się od decyzji brytyjskiego urzędu ds. konkurencji i rynków. Jeśli nie zakończy się ono powodzeniem, to według plotek Amerykanie mogą kupić Activision Blizzard, ale jednocześnie wycofają się z działalności na terenie Wielkiej Brytanii. To jednak melodia dalekiej przyszłości, bo dużo ważniejsza batalia odbywa się w USA i tam — póki co — Microsoft przegrywa.

Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych robi wszystko, aby powstrzymać Microsoft. Urzędnicy, w obawie o próbę zamknięcia transakcji przez obie strony, złożyli wniosek o tymczasowy zakaz i sąd przychylił się do ich zdania. Tym samym kupno Activision Blizzard jest aktualnie kompletnie niemożliwe. Zakaz obowiązuje do godziny 11:59 do piątego dnia roboczego po tym, jak sąd wyda kolejny zakaz przeciwko zamknięciu transakcji.

Jeśli w nadchodzącym postępowaniu sąd wyda zakaz (już nie tylko tymczasowy), konieczne będzie pełne wysłuchanie skargi Federalnej Komisji Handlu, a także jej rozpatrzenie oraz przeprowadzenie wszystkich wniosków odwoławczych. Zatem Microsoft nie będzie mógł zrealizować swojego planu, który polegał na kupnie Activision Blizzard i późniejszej walce w sądach. Jednocześnie obie strony niemal na pewno nie zamkną transakcji przed wymaganym terminem i według przepisów konieczne będą nowe negocjacje w sprawie przejęcia.

Jedno jest pewne — ani Microsoft, ani Activision Blizzard nie spodziewali się aż tak dużych problemów. Przejęcie nie jest niemożliwe, ale stoi pod dużym znakiem zapytania.

