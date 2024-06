Aż 15 gier za darmo. Okazja jest specjalna

Amazon co roku organizuje wielkie święto wyprzedaży i promocyjnych cen. W tym roku, z okazji Prime Day, firma rozda między innymi aż 15 darmowych gier.

Wielkie platformy e-commerce przyzwyczaiły nas, że co roku organizują wielkie wyprzedaże. Na AliExpress jest to Festiwal Zakupów, który zawsze odbywa się 11 listopada. Z kolei Amazon co roku szykuje się na Prime Day. W tym roku wydarzenie odbędzie się w dniach 16-17 lipca i z tego okazji powody do zadowolenia będą mieli też gracze.

Amazon rozdaje darmowe gry

W tym roku Amazon, z okazji Prime Day, rozda aż 15 darmowych gier. No może nie do końca darmowych, bo te trafią tylko do posiadaczy abonamentu Amazon Prime, ale ten kosztuje zaledwie 49 zł rocznie (lub 10,99 zł miesięcznie). Patrząc na wszystkie korzyści, które oferuje, szkoda byłoby z niego nie korzystać, bo to między innymi dostęp do Amazon Prime Video, mnóstwo darmowych gier i dodatków na Twitchu czy też darmowe dostawy na Amazonie.

Wróćmy jednak do darmowych gier. Każdy posiadacz Amazon Prime otrzyma w tym roku 15 produkcji. Są to:

Aktualnie dostępne:

Deceive Inc.

Tearstone: Thieves of the Heart

The Invisible Hand

Call of Juarez

27 czerwca:

Forager

Card Shark

Heaven Dust 2

Soulstice

3 lipca:

Wall World

Hitman Absolution

Call of Juarez: Bound in Blood

11 lipca:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

STAR WARS: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords

Alex Kidd in Miracle World DX

Samurai Bringer

Gry możecie odbierać na stronie gaming.amazon.com.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: rafapress / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Amazon