Alone in the Dark z nową datą premierą. Przestraszyli się konkurencji

Gra miała ukazać się już wkrótce, lecz producenci podjęli decyzję o przesunięci premiery na inny termin. Czyżby konkurencja okazała się zbyt mocna?

Alone in the Dark jest serią survival horrorów zapoczątkowaną jeszcze w 1992 roku. W tym roku mieliśmy ponownie zakosztować klimatu znanego z poprzednich części jednak finalnie nie będzie nam to dane. Producent podaje, że decyzję podjął ze względu na inne mocne tytuły, które mają wyjść w krótki odstępnie czasu od oryginalnej daty premiery,

Alone in the Dark opóźnione

Początkowo nowa gra ze świata Alone in the Dark miała trafić na rynek 25 października 2023 roku. Do premiery pozostały zatem niespełna dwa miesiące. Niespodziewanie wydawca poinformował o zmianie planów i przeniesieniu debiutu gry na inny, dość odległy termin. Nowa premiera odbędzie się 16 stycznia 2024 roku.

Dlaczego podjęto taką decyzję? Z oświadczenia dowiadujemy się o tym, że stwierdzono, iż konkurencja w pierwotnym terminie jest zbyt mocna, a premiery zbyt gęste. Alone in the Dark, od lat niezajmujące ważnego miejsca na rynku gier wideo, musiałoby powalczyć o uwagę konsumentów z takimi gigantami jak Alan Wake II i nowym Spidermanem.

Naszym zamiarem jest uniknięcie konkurencji ze wspaniałą premierą Alana i ominięcie przepięknej panoramy miasta ozdobionej wdzięcznymi pajęczynami Spider-Mana. Chcemy pozostać tak samotnymi w ciemności, jak to tylko możliwe. Z tej okazji przesunęliśmy premierę mrożącego krew w żyłach horroru, która teraz odbędzie się 16 stycznia 2024 r. To wydłużenie oczekiwania ma podwójny cel: nie tylko pozwoli nam na skrupulatne doszlifowanie wrażeń z gry, ale także zapewni możliwość pełnego zanurzenia się w niezwykłych premierach października bez konieczności dzielenia uwagi...

- czytamy w oświadczeniu.

Jak twierdzą producenci gry, Alone in the Dark jest listem miłosnym do fanów pierwowzoru, pozwalającym przeżyć przerażającą historię oczami jednego z dwójki bohaterów. W celu powołania do życia tych dwóch postaci twórcy nawiązali współpracę ze znanymi aktorami: Jodie Comer (Obsesja Eve, Free Guy) oraz Davidem Harbourem (Stranger Things, Black Widow).

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne