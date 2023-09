GOG rozdaje grę za darmo. Grałeś w nią w dzieciństwie

Na GOG nadal trwa jesienna wyprzedaż, w ramach której można dostać wiele tytułów w niższej cenie niż zazwyczaj. Platforma postanowiła również rozdać jedną grę za darmo.

Na platformie GOG twa aktualnie jesienna wyprzedaż, w ramach której ponad 4000 gier dostępnych jest w promocyjnej cenie. Niektóre z tytułów można w trakcie trwania akcji dostać nawet o 90% taniej niż standardowo. Jedna z gier jest dostępna nawet za darmo. Wielu graczy miało z nią styczność na początku swojej przygody z grami wideo.

Ghost Master za darmo w GOG

Aktualnie w sklepie GOG można za darmo odebrać grę Ghost Master. Jest to strategiczna gra w klimacie horroru, w której sterujemy duchami. Naszym zadaniem jest sianie terroru wśród mieszkańców miasteczka. Rozgrywka podzielona jest na lokacje, które różnią się od siebie pod względem celów i możliwości. Na każdej z nich możemy odblokować nowe duchy, które dołączą do naszej trzody i urozmaicą rozgrywkę.

Gra pojawiła się na rynku w 2003 roku, a za jej produkcją stoi studio Sick Puppies. Teraz można ją odebrać za darmo na platformie GOG, lecz promocja objęta jest ramami czasowymi. Potrwa tylko do czwartku 7 września do godziny 15:00. Co ważne, wersja na GOG zawiera polską lokalizację i nie chodzi tu wyłącznie o napisy, lecz również rozmowy.

