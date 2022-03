Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości ponad 230 zł!

Skanowanie dokumentów, fotografowanie czy szlifowanie języka angielskiego – do tego między innymi służą płatne aplikacje i gry na androida, które przez ograniczony czas można pobrać ze sklepu Google Play zupełnie za darmo.

Memorize: Learn TOEFL Vocabulary with Flashcards

Normalna cena aplikacji to 23,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 7.03.2022)

Kolejne zestawienie wybranych płatnych aplikacji i gier na Androida, które w promocji można pobrać i zainstalować za darmo, zaczynamy od narzędzia, dzięki któremu powinna się poprawić nasza znajomość angielskiego słownictwa. TOEFL to skrót od "Test of English as a Foreign Language", czyli egzaminu sprawdzającego umiejętność rozumienia i posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim (źródło: wikipedia.pl). Promocja na aplikację obowiązuje do dzisiaj (7.03.2022), do końca dnia.

Traffic Jam Car Puzzle Legend Match 3 Puzzle Game

Normalna cena aplikacji to 20,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 10.03.2022)

W przerwie od nauki można chwilę pograć, na przykład w tę łamigłówkę. Z pozoru jest ona bardzo prosta – wystarczy połączyć razem trzy identyczne obiekty. A czy tak jest naprawdę, przekonajcie się sami.

Miracast For Android to TV

Normalna cena aplikacji to 45,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 14.03.2022)

Miracast For Android to TV to aplikacja, która ma pozwolić użytkownikom na bezprzewodowe przesyłanie ekranu urządzenia z systemem Android na ekran telewizora, który na to pozwala (Smart TV). Można sprawdzić, skoro jest za darmo.

Manual Camera : DSLR Camera Professional

Normalna cena aplikacji to 17,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 10.03.2022)

Jeśli domyślna aplikacja fotograficzna w Twoim telefonie nie spełnia Twoich oczekiwać, być może warto sięgnąć po alternetywne narzędzie. W sklepie Google Play jest ich wiele, zarówno darmowych, jak i płatnych. Wśród tych ostatnich znajdziemy aplikację o nazwie Manual Camera : DSLR Camera Professional. Znaleźć tu możemy wiele opcji, które pozwalają ręcznie dostosować parametry zdjęć do własnych potrzeb, jak w bardziej profesjonalnym aparacie.

Mobile Doc Scanner (MDScan) + OCR

Normalna cena aplikacji to 24,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 13.03.2022)

Mobile Doc Scanner to aplikacja, która zmienia smartfon z Androidem w narzędzie do skanowania dokumentów. Liczyć tu możemy między innymi na zaawansowane przetwarzanie grafiki, co pozwala na konwersję dowolnego obrazu do formatu PDF. Oceny są dosyć wysokie, więc można sprawdzić, co to narzędzie potrafi.

SkanApp hands-free PDF book scanner

Normalna cena aplikacji to 89,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 12.03.2022)

Do wypróbowania polecamy również tę aplikację do skanowania. Skorzystać tu możemy z przycisków rzeczywistości rozszerzonej, dzięki którym nie musimy dotykać telefonu (przyda się do niego odpowiedni statyw). Narzędzie umożliwia łatwe skanowanie zszytych dokumentów, złożonych paragonów, książek i czasopism, a nawet dodawanie uwag głosowych.

Words Ewerywhere PRO

Normalna cena aplikacji to 9,69 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 8.03.2022)

Czas na grę, tym razem edukacyjną. Zadaniem gracza w Words Ewerywhere PRO jest wyszukanie wszystkich słów, które można utworzyć z liter wyświetlonych na ekranie. Dobre ćwiczenie dla umysłu, a przy okazji powtórka z angielskiego.

