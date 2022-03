Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości ponad 173 zł!

Przygotowaliśmy dla Was pierwsze tej wiosny zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które przez ograniczony czas można pobrać ze sklepu Google Play zupełnie za darmo.

Memorize: Learn Japanese Words with Flashcards

Normalna cena aplikacji to 23,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 24.03.2022)

Przeceniono kolejna aplikację do nauki języków obcych za pomocą tak zwanych fiszek (w wersji elektronicznej). Tym razem w ten sposób możemy za darmo poćwiczyć znajomość słów w języku japońskim.

Również do 24 marca można pobrać i zainstalować za darmo (obniżka z 23,99 zł) inną aplikację z serii, Memorize: Learn SAT Vocabulary with Flashcards (język angielski).

Bricks Breaker Pro

Normalna cena aplikacji to 19,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 24.03.2022)

Gdy już podszkolimy się w językach obcych, można odpocząć przy grze, na przykład Bricks Breaker Pro. Zadanie z pozoru jest proste - trzeba wyczyścić planszę z cegieł za pomocą kulek.

Tracker Detect Pro for AirTag

Normalna cena aplikacji to 18,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 13.03.2022)

Ponownie przeceniono do zera aplikację Tracker Detect Pro for AirTag. Jest to narzędzie, które ma pomóc użytkownikom smartfonów z Androidem dowiedzieć się, czy wokół nich są jakieś AirTagi. Można w nich również uruchomić odtwarzanie dźwięku.

Blackthorn Castle

Normalna cena aplikacji to 14,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 25.03.2022)

Po raz kolejny twój wujek Henry poprosił cię o pomoc w poszukiwaniu tajemniczego artefaktu. W ten sposób wyruszasz na wyprawę w świecie świetnej wizualnie grze przygodowej typu point and click (wskaż i kliknij). Udasz się do zapomnianego XIV-wiecznego zamek Blackthorn, a w swojej drodze odkryjesz ukryte przejścia i wskazówki oraz zagadki do rozwikłania.

Phone Booster Pro - Force Stop

Normalna cena aplikacji to 44,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 25.03.2022)

Phone Booster Pro to aplikacja, której celem jest optymalizacja działania urządzenia z systemem Android. Jak informuje deweloper, odbywa się to między innymi poprzez funkcje pozwalające zaoszczędzić nieco energii procesora, obniżyć temperaturę procesora czy przyspieszyć działanie systemu, na przykład przez zatrzymywanie lub hibernację aplikacji w tle.

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV

Normalna cena aplikacji to 16,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 22.03.2022)

Jeśli lubicie pasjansa, to być może spodoba się Wam ta gra. Theme Solitaire to tytuł przeznaczony dla graczy w różnym wieku i potrafi przyciągnąć na długie godziny.

AppLock PRO

Normalna cena aplikacji to 9,19 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 22.03.2022)

Na koniec proponujemy zbierające wysokie oceny narzędzie do ochrony prywatności. AppLock Pro może być używany do blokowania dostępu do takich aplikacji, jak Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat czy Galeria. Do ich odblokowania potrzebne będzie hasło, wzór lub odcisk palca.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Google Play

Źródło tekstu: opracowanie własne