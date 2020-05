Wszyscy mają karty, Samsung też

Apple ma swoją kartę, Huawei zapowiedział swoją, to zatem oczywiste, że Samsung po prostu musi mieć swoją. teraz Koreańczycy powiedzieli więcej na temat nadchodzącego produktu.

Samsung to firma, która zajmuje się po prostu wszystkim. Czebol ma swoje stocznie, działa w branży motoryzacyjnej, ubezpieczeniowej, energetycznej, AGD, no i oczywiście we wszelakiej technologii bliskiej naszemu portalowi. Nie dziwi zatem fakt, że skoro Apple i Huawei mają swoje karty płatnicze, to Samsung nie miał żadnych kłopotów w tym, by i samemu wykonać taki krok. Nowa usługa ma się nazywać Samsung Money i będzie zintegrowana z już istniejącym Samsung Pay. Koreańczycy zachwalają, że dzięki niej można zarządzać swoimi finansami bez kontaktowania się z bankiem.

Wszystko, zaczynając od aktywowania NFC da się zrobić z poziomu telefonu. Użytkownik będzie jednocześnie uczestniczył w programie Samsung Rewards, gdzie punkty będzie zbierał wraz z każą wykonaną transakcją. Przy użyciu karty będzie można tez wypłacać gotówkę. Będzie do odpłatne, ale Samsung będzie zwracał za to pieniądze. Ciekawostką jest fakt, że karta nie będzie miała na sobie numeru, ani kodu CVV. Te informacji znają się w aplikacji.

