Szwedzki gigant fintech wybrał Warszawę. Zatrudni 100 inżynierów

Klarna to szwedzki gigant branży fintech, znany u nas przede wszystkim z obszaru płatności odroczonych. Firma zdecydowała się właśnie u nas, w stolicy Polski, otworzyć centrum innowacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Klarna - płatności odroczone

To bardzo wygodne, choć dla niektórych ryzykowne, rozwiązanie. W przypadku, jeśli kogoś nie stać w danym momencie na zakup danego produktu, to wcale nie musi wystrzymywać się z jego zakupem. Coraz bardziej popularne stają się firmy, które umożliwiają dokonywanie procesu konsumpcyjnego, mimo braku pieniędzy w danej chwili. To rzecz jasna rodzaj ułatwienia dla osób, które są pewne tego, że nie będą miały problemu ze zsfinalizowaniem transakcji w przyszłości. Dla osób, które nie wykazują się zdrowym rozsądkiem i dokonują zakupów zbyt pochopnie, może to być jedynie rodzaj pułapki.

Klarna to firma, która obsługuje ponad 85 milionów konsumentów i współpracuje z ok. 600 tysiącami sprzedawców z całego świata. Oferuje klientom możliwość opóźnienia płatności za zakupy online. Współpracuje z takimi gigantami technologicznymi jak Apple Pay, Google Pay, a nawet OpenAI.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, w 2025 roku Klarna zatrudni ponad 100 inżynierów w swoim nowym centrum innowacji, które powstanie w Warszawie. To właśnie stolicę Polski wybrano jako miejsce, gdzie inżynierowie będą tworzyli innowacyjne projekty w dziedzinie sztucznej inteligencji i finansów.

Zobacz: Coraz chętniej płacimy w ten sposób. Niektórzy mogą mieć problem

Zobacz: Polacy uwielbiają płacić w ten sposób. Wzrost aż o 40 procent

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: xlaura / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Rzeczpospolita