PKO BP z ważnym komunikatem. Dwa dni problemów z dostępem do pieniędzy

Największy polski bank, czyli PKO Bank Polski przestrzega swoich klientów serią komunikatów przed trudnym weekendem. Praktycznie nic nie będzie działać.

PKO BP ma planową "awarię", a nawet dwie

Problemy z dostępnością usług teleinformatycznych w okresie zmiany czasu z letniego na zimowy i odwrotnie dotykają Polaków dwa razy w roku. Bank PKO BP nie jest tutaj osamotniony i właściwie każda szanująca się instytucja wysłała do swoich klientów odpowiednie ostrzeżenia. Tylko tutaj uwaga, bank PKO Bank Polski ma dla swoich klientów bonus — dodatkowy dzień prac technicznych.

Prace techniczne związane z samą zmianą czasu planowane są w nocy z soboty na niedzielę (26-27 października), w godzinach 0:00 - 06:00.

W tym czasie klienci będą odcięci od takich usług jak:

- płatności zbliżeniowe telefonem i kodem BLIK, realizowane z pomocą aplikacji IKO i iPKO biznes,

- mobilna autoryzacja płatności — zostanie przełączona na autoryzację kodem SMS i tokenem,

- informacji dotyczących aplikacji mobilnych w iPKO i iPKO biznes,

- płatności 3D-Secure 2 - dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty

- serwisów iPKO biznes oraz iPKO biznes Integra (w ich przypadku ograniczenia będą krótsze, do 3 rano).

Programiści zaplanowali dodatkową przerwę techniczną 28 października

Jakby utrudnienia związane ze zmianą czasu to było za mało, bank PKO Bank Polski będzie miał drugą przerwę w działaniu w nocy z niedzieli na poniedziałek (28 października, w godzinach 0:45 do 1:45). Choć tutaj przerwa w dostępie do usług będzie mniejsza, to lista ograniczeń jest znacznie dłuższa.

Podczas prac technicznych nie będzie można:

- wykonać transakcji kartą i BLIKIEM w bankomatach i wpłatomatach PKO Banku Polskiego

- nadać PIN-u oraz aktywować karty

- zweryfikować PIN-u dla transakcji 3D Secure



Mogą też wystąpić utrudnienia podczas:

- płatności kartą w terminalach płatniczych i internecie

- płatności zbliżeniowych BLIKIEM

- płatności Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Swatch Pay, Xiaomi Pay

- wypłat kartą z bankomatów innych banków

- podpięcia kart w Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Swatch Pay, Xiaomi Pay

Utrudnienia nie dotyczą pozostałych funkcji aplikacji IKO, iPKO biznes, serwisu iPKO i iPKO biznes. Bank przeprasza za utrudnienia i zwraca się z apelem: Jeśli możesz, wykonaj wszystkie ważne transakcje wcześniej.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis

Źródło tekstu: PKO BP, oprac. wł