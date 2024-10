PKO BP i długo, długo nic. Dane są jednoznaczne

PKO BP od lat pozostaje największy bankiem w Polsce. W tym roku nic się w tej kwestii nie zmieniło. PKO BP zostawia rywali daleko w tyle.

Jakie są największe banki w Polsce pod kątem liczby obsługiwanych klientów? Na to pytanie odpowiedział serwis Bankier.pl. Po raz kolejny na czele rankingu znajduje się PKO Bank Polski, który o kilka długości wyprzedza konkurencję.

Największe banki w Polsce

Największym bankiem w Polsce jest PKO BP, który w drugim kwartale 2024 roku mógł pochwalić się obsługą ponad 12 mln klientów. To wzrost o ponad 235 tys. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Jeśli chodzi o klientów indywidualnych, to tych PKO BP ma ich ponad 11,38 mln. Tutaj wzrost to 200 tys. rok do roku.

Na drugim miejscu w zestawieniu znajduje się Bank Pekao z 6,9 mln klientów, z czego 6,48 mln to klienci indywidualni. Wzrost w porównaniu z drugim kwartałem 2023 roku w obu przypadkach wynosi ponad 364 tys. Trzecia lokata przypadła Santander Bank Polska, który ma 5,9 mln klientów, z czego 5,36 mln to klienci indywidualni.

Co ciekawe, niemal wszystkie banki zanotowały wzrost klientów w porównaniu z ubiegłym rokiem. Niechlubnym wyjątkiem są mBank, BNP Paribas oraz Bank Pocztowy. Najwięcej klientów, bo ponad 62 tys., stracił ten ostatni. W sumie banki w Polsce obsługują niemal 55 mln klientów. Liczba jest tak duża, ponieważ wiele osób ma kilka rachunków, a do tego dochodzą też firmy, stowarzyszenia, miasta, gminy czy też szkoły.

Zobacz: Pekao z ważnym apelem do klientów. Chodzi o aplikację

Zobacz: PKO BP ma pilną sprawę do klientów. Przekaż też innym

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Bankier.pl